Negociações:
13
Negociações com lucro:
11 (84.61%)
Negociações com perda:
2 (15.38%)
Melhor negociação:
2.61 EUR
Pior negociação:
-2.67 EUR
Lucro bruto:
8.36 EUR (1 327 pips)
Perda bruta:
-3.22 EUR (553 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
6.55 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
6.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
8 (61.54%)
Negociações curtas:
5 (38.46%)
Fator de lucro:
2.60
Valor esperado:
0.40 EUR
Lucro médio:
0.76 EUR
Perda média:
-1.61 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-3.22 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-3.22 EUR (2)
Crescimento mensal:
5.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
3.22 EUR (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.02% (3.22 EUR)
Pelo Capital Líquido:
18.43% (19.38 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 354
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 50
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.90 × 374
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 17
|
FPMarketsSC-Live
|3.71 × 92
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 93
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.92 × 271
|
GOMarketsMU-Live
|3.93 × 28
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real3
|4.10 × 10
|
ECMarkets-MT5-Live01
|4.25 × 8
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
