- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
169
Negociações com lucro:
109 (64.49%)
Negociações com perda:
60 (35.50%)
Melhor negociação:
183.64 USD
Pior negociação:
-58.44 USD
Lucro bruto:
2 462.03 USD (67 771 pips)
Perda bruta:
-935.43 USD (40 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (264.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
313.96 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
5.51%
Depósito máximo carregado:
33.01%
Último negócio:
27 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
9.01
Negociações longas:
83 (49.11%)
Negociações curtas:
86 (50.89%)
Fator de lucro:
2.63
Valor esperado:
9.03 USD
Lucro médio:
22.59 USD
Perda média:
-15.59 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-105.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-169.35 USD (5)
Crescimento mensal:
18.11%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
169.35 USD (12.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.72% (169.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.87% (1 814.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|168
|archived
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|archived
|184
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +183.64 USD
Pior negociação: -58 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +264.59 USD
Máxima perda consecutiva: -105.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 42
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
25 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
87%
0
0
USD
USD
136
USD
USD
7
93%
169
64%
6%
2.63
9.03
USD
USD
51%
1:500