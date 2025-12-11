SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Valence Scythe V1
Essex Varnado

Valence Scythe V1

Essex Varnado
0 comentários
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -59%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
121 (31.02%)
Negociações com perda:
269 (68.97%)
Melhor negociação:
3.26 USD
Pior negociação:
-4.44 USD
Lucro bruto:
102.10 USD (11 793 pips)
Perda bruta:
-214.08 USD (24 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.05 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
34.30%
Depósito máximo carregado:
91.14%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
215 (55.13%)
Negociações curtas:
175 (44.87%)
Fator de lucro:
0.48
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-0.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-8.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.96 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.67%
Previsão anual:
-32.34%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.58 USD
Máximo:
113.58 USD (59.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.45% (113.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (4.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 66
USDCAD 54
USDCHF 45
AUDUSD 40
EURJPY 37
NZDUSD 27
EURAUD 24
AUDJPY 15
AUDNZD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -15
EURUSD -17
USDCAD -27
USDCHF -21
AUDUSD 0
EURJPY -5
NZDUSD -13
EURAUD -8
AUDJPY -4
AUDNZD -2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -2.2K
EURUSD -1.4K
USDCAD -3.7K
USDCHF -1.6K
AUDUSD -16
EURJPY -761
NZDUSD -1.3K
EURAUD -1.3K
AUDJPY -597
AUDNZD -366
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.26 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +6.05 USD
Máxima perda consecutiva: -8.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageInternational-Live 12
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OspreyFX-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge01
0.00 × 15
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
Axi-US18-Live
0.00 × 6
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 55
ICMarketsSC-Live07
0.04 × 240
SmartMarketSolutions-Live
0.05 × 20
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
240 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.