Negociações:
390
Negociações com lucro:
121 (31.02%)
Negociações com perda:
269 (68.97%)
Melhor negociação:
3.26 USD
Pior negociação:
-4.44 USD
Lucro bruto:
102.10 USD (11 793 pips)
Perda bruta:
-214.08 USD (24 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (6.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6.05 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.26
Atividade de negociação:
34.30%
Depósito máximo carregado:
91.14%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
215 (55.13%)
Negociações curtas:
175 (44.87%)
Fator de lucro:
0.48
Valor esperado:
-0.29 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-0.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-8.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.96 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.67%
Previsão anual:
-32.34%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.58 USD
Máximo:
113.58 USD (59.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
59.45% (113.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.17% (4.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|EURUSD
|66
|USDCAD
|54
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|40
|EURJPY
|37
|NZDUSD
|27
|EURAUD
|24
|AUDJPY
|15
|AUDNZD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-17
|USDCAD
|-27
|USDCHF
|-21
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-13
|EURAUD
|-8
|AUDJPY
|-4
|AUDNZD
|-2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-2.2K
|EURUSD
|-1.4K
|USDCAD
|-3.7K
|USDCHF
|-1.6K
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|-761
|NZDUSD
|-1.3K
|EURAUD
|-1.3K
|AUDJPY
|-597
|AUDNZD
|-366
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.26 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +6.05 USD
Máxima perda consecutiva: -8.45 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|0.00 × 4
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 15
|
PepperstoneUK-Demo03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 9
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 6
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 3
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|0.04 × 240
|
SmartMarketSolutions-Live
|0.05 × 20
|
ICMarkets-Live07
|0.06 × 85
