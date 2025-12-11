- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
15.12 EUR
Pior negociação:
-8.52 EUR
Lucro bruto:
77.62 EUR (1 491 pips)
Perda bruta:
-8.52 EUR (143 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (57.37 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
57.37 EUR (10)
Índice de Sharpe:
1.13
Atividade de negociação:
93.97%
Depósito máximo carregado:
1.74%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.11
Negociações longas:
7 (53.85%)
Negociações curtas:
6 (46.15%)
Fator de lucro:
9.11
Valor esperado:
5.32 EUR
Lucro médio:
6.47 EUR
Perda média:
-8.52 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-8.52 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-8.52 EUR (1)
Crescimento mensal:
3.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
8.52 EUR (0.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.41% (8.52 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.98% (59.90 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|AUDCAD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|29
|AUDCAD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|553
|AUDNZD
|583
|AUDCAD
|212
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.12 EUR
Pior negociação: -9 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +57.37 EUR
Máxima perda consecutiva: -8.52 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.23 × 148
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 104
|
ICMarketsSC-Live33
|0.53 × 171
|
ICMarketsSC-Live10
|0.95 × 775
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|2.71 × 381
|
Pepperstone-Edge07
|3.00 × 26
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|5.47 × 19
|
PlaceATrade-Real-4
|6.45 × 277
Grid Trading on AUDCAD,NZDCAD,AUDNZD. Goal is 10-15%/monthly with expected DD 70%. Use maximum 0.1 lot per 2000 and leverage 1:500.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
3%
0
0
USD
USD
2K
EUR
EUR
2
100%
13
92%
94%
9.11
5.32
EUR
EUR
3%
1:500