- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Este sinal é o resultado de anos de desenvolvimento em Trading Algorítmico de Alta Frequência. Utilizamos uma Rede Neural Avançada (Deep Learning) projetada especificamente para decifrar a volatilidade do XAUUSD.
Diferente de EAs tradicionais baseados em indicadores atrasados, nosso sistema analisa o fluxo de ordens e a estrutura de mercado em tempo real, adaptando-se às condições do mercado (tendência ou consolidação) instantaneamente.
💎 Destaques da Tecnologia:
- Core: Algoritmo de Machine Learning Adaptativo.
- Ativo: Exclusivo para XAUUSD (Ouro).
- Execução: Entradas de alta precisão (Sniper entries).
🛡️ Gestão de Risco:
- Todas as ordens possuem Stop Loss virtual e real ( escondidas do Broker ) .
- Não utilizamos Martingale infinito ou Grids perigosos.
- O foco é a proteção do capital e o crescimento composto a longo prazo.
⚙️ Recomendações para Assinantes:
- Depósito Mínimo: $500 (Recomendado: $1000+).
- Alavancagem: 1:300 ou superior.
- Broker: ECN/Raw com baixo spread no Ouro é essencial.
- VPS: Obrigatório para garantir a sincronia com nossa execução de alta velocidade.
USD
USD
USD