Hugo Henrique Amaro De Oliveira Boarotto

Gold XXXX

Hugo Henrique Amaro De Oliveira Boarotto
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
12 (92.30%)
Negociações com perda:
1 (7.69%)
Melhor negociação:
17.47 USD
Pior negociação:
-12.79 USD
Lucro bruto:
80.53 USD (8 264 pips)
Perda bruta:
-13.31 USD (1 232 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (42.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
42.69 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
10.66%
Depósito máximo carregado:
5.54%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.21
Negociações longas:
13 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.05
Valor esperado:
5.17 USD
Lucro médio:
6.71 USD
Perda média:
-13.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-12.79 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12.79 USD (1)
Crescimento mensal:
13.45%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
12.91 USD (2.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.37% (12.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.50% (19.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 67
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.47 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +42.69 USD
Máxima perda consecutiva: -12.79 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Este sinal é o resultado de anos de desenvolvimento em Trading Algorítmico de Alta Frequência. Utilizamos uma Rede Neural Avançada (Deep Learning) projetada especificamente para decifrar a volatilidade do XAUUSD.

Diferente de EAs tradicionais baseados em indicadores atrasados, nosso sistema analisa o fluxo de ordens e a estrutura de mercado em tempo real, adaptando-se às condições do mercado (tendência ou consolidação) instantaneamente.

💎 Destaques da Tecnologia:

  • Core: Algoritmo de Machine Learning Adaptativo.
  • Ativo: Exclusivo para XAUUSD (Ouro).
  • Execução: Entradas de alta precisão (Sniper entries).

🛡️ Gestão de Risco:

  • Todas as ordens possuem Stop Loss virtual e real ( escondidas do Broker ) .
  • Não utilizamos Martingale infinito ou Grids perigosos.
  • O foco é a proteção do capital e o crescimento composto a longo prazo.

⚙️ Recomendações para Assinantes:

  • Depósito Mínimo: $500 (Recomendado: $1000+).
  • Alavancagem: 1:300 ou superior.
  • Broker: ECN/Raw com baixo spread no Ouro é essencial.
  • VPS: Obrigatório para garantir a sincronia com nossa execução de alta velocidade.


2025.12.17 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 00:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 00:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 00:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
