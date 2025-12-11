Este sinal é o resultado de anos de desenvolvimento em Trading Algorítmico de Alta Frequência. Utilizamos uma Rede Neural Avançada (Deep Learning) projetada especificamente para decifrar a volatilidade do XAUUSD.

Diferente de EAs tradicionais baseados em indicadores atrasados, nosso sistema analisa o fluxo de ordens e a estrutura de mercado em tempo real, adaptando-se às condições do mercado (tendência ou consolidação) instantaneamente.

💎 Destaques da Tecnologia:

Core: Algoritmo de Machine Learning Adaptativo.

Algoritmo de Machine Learning Adaptativo. Ativo: Exclusivo para XAUUSD (Ouro).

Exclusivo para XAUUSD (Ouro). Execução: Entradas de alta precisão (Sniper entries).

🛡️ Gestão de Risco:

Todas as ordens possuem Stop Loss virtual e real ( escondidas do Broker ) .

Não utilizamos Martingale infinito ou Grids perigosos.

O foco é a proteção do capital e o crescimento composto a longo prazo.

⚙️ Recomendações para Assinantes:

Depósito Mínimo: $500 (Recomendado: $1000+).

$500 (Recomendado: $1000+). Alavancagem: 1:300 ou superior.

1:300 ou superior. Broker: ECN/Raw com baixo spread no Ouro é essencial.

ECN/Raw com baixo spread no Ouro é essencial. VPS: Obrigatório para garantir a sincronia com nossa execução de alta velocidade.



