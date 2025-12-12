SinaisSeções
Pitt Petruschke

Market Stabilizer FX

Pitt Petruschke
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
116 (74.35%)
Negociações com perda:
40 (25.64%)
Melhor negociação:
457.22 USD
Pior negociação:
-51.94 USD
Lucro bruto:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Perda bruta:
-512.91 USD (27 275 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (49.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
457.22 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.76
Negociações longas:
72 (46.15%)
Negociações curtas:
84 (53.85%)
Fator de lucro:
3.06
Valor esperado:
6.77 USD
Lucro médio:
13.53 USD
Perda média:
-12.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-142.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.71 USD (5)
Crescimento mensal:
4.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.31 USD (2.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.80% (156.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.51% (1 341.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 52
EURJPY 29
CHFJPY 22
EURGBP 18
AUDUSD 14
EURUSD 9
GBPCHF 7
USDCAD 5
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 220
EURJPY 29
CHFJPY 257
EURGBP 53
AUDUSD 36
EURUSD 84
GBPCHF 349
USDCAD 27
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 822
EURJPY 3.6K
CHFJPY -4.8K
EURGBP 2.7K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1.7K
GBPCHF -3.6K
USDCAD 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +457.22 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +49.18 USD
Máxima perda consecutiva: -142.71 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
FPMarkets-Live
0.11 × 109
Exness-MT5Real11
0.25 × 4
VantageInternational-Live 3
0.31 × 16
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.36 × 151
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 4543
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
PacificUnionLLC-Live
0.74 × 27
Tradeview-Live
0.77 × 13
Coinexx-Live
0.79 × 120
FusionMarkets-Live
0.81 × 517
Alpari-MT5
0.84 × 31
BlackBullMarkets-Live
0.92 × 59
BlueberryMarkets-Live
0.93 × 15
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.02 × 49
MilliyFXGlobal-Server
1.12 × 17
73 mais ...
Sem comentários
2025.12.10 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
