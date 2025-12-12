- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
156
Negociações com lucro:
116 (74.35%)
Negociações com perda:
40 (25.64%)
Melhor negociação:
457.22 USD
Pior negociação:
-51.94 USD
Lucro bruto:
1 569.32 USD (31 218 pips)
Perda bruta:
-512.91 USD (27 275 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (49.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
457.22 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
13.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
6.76
Negociações longas:
72 (46.15%)
Negociações curtas:
84 (53.85%)
Fator de lucro:
3.06
Valor esperado:
6.77 USD
Lucro médio:
13.53 USD
Perda média:
-12.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-142.71 USD)
Máxima perda consecutiva:
-142.71 USD (5)
Crescimento mensal:
4.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
156.31 USD (2.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.80% (156.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.51% (1 341.02 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|22
|EURGBP
|18
|AUDUSD
|14
|EURUSD
|9
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|5
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|220
|EURJPY
|29
|CHFJPY
|257
|EURGBP
|53
|AUDUSD
|36
|EURUSD
|84
|GBPCHF
|349
|USDCAD
|27
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|822
|EURJPY
|3.6K
|CHFJPY
|-4.8K
|EURGBP
|2.7K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|1.7K
|GBPCHF
|-3.6K
|USDCAD
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +457.22 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +49.18 USD
Máxima perda consecutiva: -142.71 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
FPMarkets-Live
|0.11 × 109
|
Exness-MT5Real11
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|0.31 × 16
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.36 × 151
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 4543
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
PacificUnionLLC-Live
|0.74 × 27
|
Tradeview-Live
|0.77 × 13
|
Coinexx-Live
|0.79 × 120
|
FusionMarkets-Live
|0.81 × 517
|
Alpari-MT5
|0.84 × 31
|
BlackBullMarkets-Live
|0.92 × 59
|
BlueberryMarkets-Live
|0.93 × 15
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|1.02 × 49
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.12 × 17
