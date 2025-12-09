- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
240
Negociações com lucro:
180 (75.00%)
Negociações com perda:
60 (25.00%)
Melhor negociação:
6.66 EUR
Pior negociação:
-7.21 EUR
Lucro bruto:
182.44 EUR (29 571 pips)
Perda bruta:
-82.06 EUR (12 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (11.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
15.32 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
6.86
Negociações longas:
111 (46.25%)
Negociações curtas:
129 (53.75%)
Fator de lucro:
2.22
Valor esperado:
0.42 EUR
Lucro médio:
1.01 EUR
Perda média:
-1.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.63 EUR (3)
Crescimento mensal:
10.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
14.63 EUR (1.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (14.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.91% (65.58 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|150
|EURUSD
|90
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|66
|EURUSD
|49
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|13K
|EURUSD
|4.6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.66 EUR
Pior negociação: -7 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +11.32 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.76 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Ava-Real 3
|0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.21 × 14
EGlobal-Cent6
|0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
|0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
|1.63 × 16
Axi-US03-Live
|2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
45 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
611
EUR
EUR
5
100%
240
75%
100%
2.22
0.42
EUR
EUR
11%
1:500