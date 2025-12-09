SinaisSeções
Alberto Garcia Cabeza

ScalperBot

Alberto Garcia Cabeza
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
Axi-US03-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
240
Negociações com lucro:
180 (75.00%)
Negociações com perda:
60 (25.00%)
Melhor negociação:
6.66 EUR
Pior negociação:
-7.21 EUR
Lucro bruto:
182.44 EUR (29 571 pips)
Perda bruta:
-82.06 EUR (12 423 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (11.32 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
15.32 EUR (6)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
6.86
Negociações longas:
111 (46.25%)
Negociações curtas:
129 (53.75%)
Fator de lucro:
2.22
Valor esperado:
0.42 EUR
Lucro médio:
1.01 EUR
Perda média:
-1.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-12.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.63 EUR (3)
Crescimento mensal:
10.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
14.63 EUR (1.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.33% (14.63 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.91% (65.58 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 150
EURUSD 90
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 66
EURUSD 49
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 13K
EURUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.66 EUR
Pior negociação: -7 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +11.32 EUR
Máxima perda consecutiva: -12.76 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US03-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Ava-Real 3
0.00 × 23
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 36
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.21 × 14
EGlobal-Cent6
0.43 × 40
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 17
XMGlobal-Real 26
1.63 × 16
Axi-US03-Live
2.04 × 48
Trading bot operating 24/5 on EUR/USD and GBP/JPY. Trades do not have Stop Loss and the bot executes strategic re-entries to offset (same lots, no martingale) and close in positive profits. Check the track record to see the % gain obtained.
Sem comentários
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
ScalperBot
45 USD por mês
11%
0
0
USD
611
EUR
5
100%
240
75%
100%
2.22
0.42
EUR
11%
1:500
