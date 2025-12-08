- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
17 (34.69%)
Negociações com perda:
32 (65.31%)
Melhor negociação:
126.34 USD
Pior negociação:
-21.50 USD
Lucro bruto:
414.02 USD (41 516 pips)
Perda bruta:
-326.04 USD (31 952 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (172.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
186.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
41.80%
Depósito máximo carregado:
2.37%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.60
Negociações longas:
34 (69.39%)
Negociações curtas:
15 (30.61%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
24.35 USD
Perda média:
-10.19 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-145.27 USD)
Máxima perda consecutiva:
-145.27 USD (17)
Crescimento mensal:
5.50%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
146.22 USD
Máximo:
146.22 USD (24.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.20% (146.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.53% (20.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|88
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|9.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.34 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +172.60 USD
Máxima perda consecutiva: -145.27 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AUSCommercial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AUSCommercial-Live
|3.29 × 2054
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.73 × 84
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
93%
49
34%
42%
1.26
1.80
USD
USD
17%
1:500