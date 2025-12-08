SinaisSeções
Malleswara Rao Mandadapu

Brick Gold

Malleswara Rao Mandadapu
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
86
Negociações com lucro:
55 (63.95%)
Negociações com perda:
31 (36.05%)
Melhor negociação:
8.47 GBP
Pior negociação:
-16.33 GBP
Lucro bruto:
136.83 GBP (9 527 pips)
Perda bruta:
-97.42 GBP (6 279 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (21.52 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
21.52 GBP (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
2.51%
Depósito máximo carregado:
2.60%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
1.21
Negociações longas:
58 (67.44%)
Negociações curtas:
28 (32.56%)
Fator de lucro:
1.40
Valor esperado:
0.46 GBP
Lucro médio:
2.49 GBP
Perda média:
-3.14 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-24.17 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-24.17 GBP (7)
Crescimento mensal:
7.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.34 GBP
Máximo:
32.64 GBP (5.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.92% (32.64 GBP)
Pelo Capital Líquido:
2.64% (14.09 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 51
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.47 GBP
Pior negociação: -16 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +21.52 GBP
Máxima perda consecutiva: -24.17 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
2.00 × 2
ICMarkets-Live14
4.05 × 63
ICMarketsSC-Live06
5.75 × 79
TradersWay-Live
13.00 × 1
Points to read =>
  • This signal running on my MT4 live with CFD account ;
  • These signals are from technical indicators or EAs, delivered as it is ;
  • Executions from GMT/BST timezone machines ;
  • Spread bet (UK) accounts are different from CFD. To use this signal for SpreadBet use multiplier or as it is to get trades. Remember UK brokers offer low leverage, may demand more deposit to run similar trades.
  • Min Deposit for spread bet (leverage 1:30) suggested £5000 for any GBPUSD, EURUSD or XAUUSD.
  • Min Deposit for CFD for single currency/pair £1000/$1000/ €1000. increase accordingly for multiple pairs

Note: For SpreadBet(UK) /OCO (US) account change lot multiplier/size accordingly. profit/loss will be different for spread-bet/OCO account.

Disclaimer:

Past performance is no guarantee of future performance.

Subscribe to my signal under your responsibility.

To know more from author and other signals follow here


Sem comentários
2025.12.09 19:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 16:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Brick Gold
30 USD por mês
8%
0
0
USD
539
GBP
4
100%
86
63%
3%
1.40
0.46
GBP
6%
1:500
