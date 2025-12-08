SinaisSeções
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURJPY

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
507 (58.47%)
Negociações com perda:
360 (41.52%)
Melhor negociação:
3.93 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
1 786.15 USD (281 601 pips)
Perda bruta:
-1 433.78 USD (216 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
220 (688.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
688.39 USD (220)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
99.83%
Depósito máximo carregado:
14.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
321
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
827 (95.39%)
Negociações curtas:
40 (4.61%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-3.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
114 (-448.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-448.05 USD (114)
Crescimento mensal:
12.96%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
519.73 USD (19.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.03% (518.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.07% (266.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY+ 867
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY+ 355
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY+ 65K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.93 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 220
Máximo de perdas consecutivas: 114
Máximo lucro consecutivo: +688.39 USD
Máxima perda consecutiva: -448.05 USD

