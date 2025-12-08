- Crescimento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
507 (58.47%)
Negociações com perda:
360 (41.52%)
Melhor negociação:
3.93 USD
Pior negociação:
-4.28 USD
Lucro bruto:
1 786.15 USD (281 601 pips)
Perda bruta:
-1 433.78 USD (216 559 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
220 (688.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
688.39 USD (220)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
99.83%
Depósito máximo carregado:
14.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
321
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
827 (95.39%)
Negociações curtas:
40 (4.61%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
3.52 USD
Perda média:
-3.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
114 (-448.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-448.05 USD (114)
Crescimento mensal:
12.96%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.92 USD
Máximo:
519.73 USD (19.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.03% (518.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.07% (266.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY+
|867
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY+
|355
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY+
|65K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
