SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Provisionfxmoderado
Rodolfo Jorge

Provisionfxmoderado

Rodolfo Jorge
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
310 (69.35%)
Negociações com perda:
137 (30.65%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-36.63 USD
Lucro bruto:
744.27 USD (219 360 pips)
Perda bruta:
-637.04 USD (174 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (46.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.88 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.00%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
311 (69.57%)
Negociações curtas:
136 (30.43%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-4.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-37.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.85 USD (4)
Crescimento mensal:
7.61%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.87 USD
Máximo:
137.24 USD (40.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.93% (136.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.17% (12.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 218
US30 82
USDJPY 64
USDCAD 36
EURUSD 35
NAS100 11
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 170
US30 -38
USDJPY -28
USDCAD 4
EURUSD -4
NAS100 1
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
US30 18K
USDJPY -1.4K
USDCAD 319
EURUSD -461
NAS100 4.5K
BTCUSD 14K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.36 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +46.88 USD
Máxima perda consecutiva: -37.23 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
13.83 × 35
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
No martingale, no grid, no hedge!
Sem comentários
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 14:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 23:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.06 11:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.03% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 22:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Provisionfxmoderado
30 USD por mês
13%
0
0
USD
1.6K
USD
12
63%
447
69%
9%
1.16
0.24
USD
20%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.