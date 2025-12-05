- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
447
Negociações com lucro:
310 (69.35%)
Negociações com perda:
137 (30.65%)
Melhor negociação:
30.36 USD
Pior negociação:
-36.63 USD
Lucro bruto:
744.27 USD (219 360 pips)
Perda bruta:
-637.04 USD (174 163 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (46.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.88 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.00%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
311 (69.57%)
Negociações curtas:
136 (30.43%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
2.40 USD
Perda média:
-4.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-37.23 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.85 USD (4)
Crescimento mensal:
7.61%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
76.87 USD
Máximo:
137.24 USD (40.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.93% (136.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.17% (12.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|US30
|82
|USDJPY
|64
|USDCAD
|36
|EURUSD
|35
|NAS100
|11
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|170
|US30
|-38
|USDJPY
|-28
|USDCAD
|4
|EURUSD
|-4
|NAS100
|1
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|US30
|18K
|USDJPY
|-1.4K
|USDCAD
|319
|EURUSD
|-461
|NAS100
|4.5K
|BTCUSD
|14K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|13.83 × 35
No martingale, no grid, no hedge!
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
12
63%
447
69%
9%
1.16
0.24
USD
USD
20%
1:500