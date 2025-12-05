- Crescimento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
46 (54.11%)
Negociações com perda:
39 (45.88%)
Melhor negociação:
5.12 USD
Pior negociação:
-3.44 USD
Lucro bruto:
111.42 USD (5 688 pips)
Perda bruta:
-89.14 USD (4 319 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (14.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
0.42%
Depósito máximo carregado:
16.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
1.84
Negociações longas:
48 (56.47%)
Negociações curtas:
37 (43.53%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.26 USD
Lucro médio:
2.42 USD
Perda média:
-2.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-9.72 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.72 USD (4)
Crescimento mensal:
22.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.74 USD
Máximo:
12.10 USD (10.84%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.84% (12.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.74% (1.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ECMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 11
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 52
|
Exness-Real
|4.52 × 400
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.03 × 113
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.40 × 642
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.71 × 449
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
|
ATFXGM9-Live
|23.00 × 1
投资有风险，入市需谨慎！
