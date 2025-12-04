SinaisSeções
Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo

MAYA AI powered trader

Kiarash Ghorbani Sarikhanbegloo
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 250 USD por mês
crescimento desde 2025 -5%
FortunaMarkets-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 043
Negociações com lucro:
2 568 (84.39%)
Negociações com perda:
475 (15.61%)
Melhor negociação:
174.78 USD
Pior negociação:
-928.44 USD
Lucro bruto:
27 904.90 USD (10 329 412 pips)
Perda bruta:
-33 142.84 USD (217 836 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
111 (920.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 474.74 USD (33)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
13.98%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
300
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
2 080 (68.35%)
Negociações curtas:
963 (31.65%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
10.87 USD
Perda média:
-69.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-763.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 331.95 USD (7)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 628.92 USD
Máximo:
8 052.99 USD (8.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.01% (8 044.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.76% (2 684.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.Prime 2997
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.Prime -705
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.Prime 308K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +174.78 USD
Pior negociação: -928 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +920.16 USD
Máxima perda consecutiva: -763.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 12:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 12:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MAYA AI powered trader
250 USD por mês
-5%
0
0
USD
95K
USD
10
0%
3 043
84%
14%
0.84
-1.72
USD
8%
1:100
