Negociações:
3 043
Negociações com lucro:
2 568 (84.39%)
Negociações com perda:
475 (15.61%)
Melhor negociação:
174.78 USD
Pior negociação:
-928.44 USD
Lucro bruto:
27 904.90 USD (10 329 412 pips)
Perda bruta:
-33 142.84 USD (217 836 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
111 (920.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 474.74 USD (33)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
13.98%
Depósito máximo carregado:
6.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
300
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
-0.65
Negociações longas:
2 080 (68.35%)
Negociações curtas:
963 (31.65%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.72 USD
Lucro médio:
10.87 USD
Perda média:
-69.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-763.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 331.95 USD (7)
Crescimento mensal:
0.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 628.92 USD
Máximo:
8 052.99 USD (8.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.01% (8 044.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.76% (2 684.30 USD)
Distribuição
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD.Prime
2997
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD.Prime
-705
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD.Prime
308K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
