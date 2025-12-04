SinaisSeções
Clifton Creath

Ultimate Extractor

Clifton Creath
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 104%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
688
Negociações com lucro:
560 (81.39%)
Negociações com perda:
128 (18.60%)
Melhor negociação:
400.17 USD
Pior negociação:
-625.11 USD
Lucro bruto:
17 250.93 USD (259 065 pips)
Perda bruta:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (688.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 621.04 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
7.12
Negociações longas:
499 (72.53%)
Negociações curtas:
189 (27.47%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
14.66 USD
Lucro médio:
30.81 USD
Perda média:
-55.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-290.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 248.12 USD (2)
Crescimento mensal:
35.32%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
380.74 USD
Máximo:
1 416.16 USD (11.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.96% (1 390.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.69% (3 393.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.PRO 472
GBPUSD.PRO 98
AUDCAD.PRO 51
EURUSD.PRO 32
EURAUD.PRO 19
USDCAD.PRO 12
AUDUSD.PRO 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.PRO 7.8K
GBPUSD.PRO -653
AUDCAD.PRO 2.2K
EURUSD.PRO 221
EURAUD.PRO 387
USDCAD.PRO 108
AUDUSD.PRO 48
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.PRO 125K
GBPUSD.PRO 186
AUDCAD.PRO 4.3K
EURUSD.PRO -12
EURAUD.PRO 2.9K
USDCAD.PRO 782
AUDUSD.PRO 312
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +400.17 USD
Pior negociação: -625 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +688.59 USD
Máxima perda consecutiva: -290.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OxSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Sem comentários
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 08:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
