Negociações:
688
Negociações com lucro:
560 (81.39%)
Negociações com perda:
128 (18.60%)
Melhor negociação:
400.17 USD
Pior negociação:
-625.11 USD
Lucro bruto:
17 250.93 USD (259 065 pips)
Perda bruta:
-7 164.10 USD (125 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (688.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 621.04 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
8.94%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
7.12
Negociações longas:
499 (72.53%)
Negociações curtas:
189 (27.47%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
14.66 USD
Lucro médio:
30.81 USD
Perda média:
-55.97 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-290.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 248.12 USD (2)
Crescimento mensal:
35.32%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
380.74 USD
Máximo:
1 416.16 USD (11.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.96% (1 390.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.69% (3 393.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.PRO
|472
|GBPUSD.PRO
|98
|AUDCAD.PRO
|51
|EURUSD.PRO
|32
|EURAUD.PRO
|19
|USDCAD.PRO
|12
|AUDUSD.PRO
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.PRO
|7.8K
|GBPUSD.PRO
|-653
|AUDCAD.PRO
|2.2K
|EURUSD.PRO
|221
|EURAUD.PRO
|387
|USDCAD.PRO
|108
|AUDUSD.PRO
|48
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.PRO
|125K
|GBPUSD.PRO
|186
|AUDCAD.PRO
|4.3K
|EURUSD.PRO
|-12
|EURAUD.PRO
|2.9K
|USDCAD.PRO
|782
|AUDUSD.PRO
|312
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +400.17 USD
Pior negociação: -625 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +688.59 USD
Máxima perda consecutiva: -290.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OxSecurities-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Botfolio curated based on Ultimate Extractor stats. nice return!
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
104%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
8
91%
688
81%
100%
2.40
14.66
USD
USD
18%
1:500