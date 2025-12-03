- Crescimento
Negociações:
2 011
Negociações com lucro:
1 173 (58.32%)
Negociações com perda:
838 (41.67%)
Melhor negociação:
1 260.53 USD
Pior negociação:
-227.06 USD
Lucro bruto:
29 187.31 USD (325 429 pips)
Perda bruta:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (157.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.45
Negociações longas:
1 013 (50.37%)
Negociações curtas:
998 (49.63%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
24.88 USD
Perda média:
-19.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 548.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 548.06 USD (12)
Crescimento mensal:
10.69%
Previsão anual:
129.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 548.06 USD (8.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.43% (1 548.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.25% (5 114.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD
|633
|GBPUSD
|473
|EURUSD
|293
|USDJPY
|220
|USDCHF
|215
|AUDUSD
|177
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD
|3.5K
|GBPUSD
|3.5K
|EURUSD
|1.5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCHF
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD
|-12K
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|5.9K
|USDJPY
|-24K
|USDCHF
|-13K
|AUDUSD
|825
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.38 × 326
30 USD por mês
146%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
17
100%
2 011
58%
100%
1.81
6.51
USD
USD
28%
1:500