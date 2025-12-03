SinaisSeções
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 comentários
Confiabilidade
17 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 146%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 011
Negociações com lucro:
1 173 (58.32%)
Negociações com perda:
838 (41.67%)
Melhor negociação:
1 260.53 USD
Pior negociação:
-227.06 USD
Lucro bruto:
29 187.31 USD (325 429 pips)
Perda bruta:
-16 104.03 USD (364 055 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (157.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 153.71 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
22.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
8.45
Negociações longas:
1 013 (50.37%)
Negociações curtas:
998 (49.63%)
Fator de lucro:
1.81
Valor esperado:
6.51 USD
Lucro médio:
24.88 USD
Perda média:
-19.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1 548.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 548.06 USD (12)
Crescimento mensal:
10.69%
Previsão anual:
129.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 548.06 USD (8.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.43% (1 548.06 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.25% (5 114.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD 633
GBPUSD 473
EURUSD 293
USDJPY 220
USDCHF 215
AUDUSD 177
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD 3.5K
GBPUSD 3.5K
EURUSD 1.5K
USDJPY 2.4K
USDCHF 1.1K
AUDUSD 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD -12K
GBPUSD 3.4K
EURUSD 5.9K
USDJPY -24K
USDCHF -13K
AUDUSD 825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 260.53 USD
Pior negociação: -227 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +157.20 USD
Máxima perda consecutiva: -1 548.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Sem comentários
