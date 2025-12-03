SinaisSeções
Bin Shao

SunriseForex

Bin Shao
0 comentários
Confiabilidade
65 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 145%
TitanFX-06
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
88 (70.96%)
Negociações com perda:
36 (29.03%)
Melhor negociação:
21 866.00 JPY
Pior negociação:
-10 710.00 JPY
Lucro bruto:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Perda bruta:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (40 910.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
40 910.00 JPY (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
64.98%
Depósito máximo carregado:
18.56%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.99
Negociações longas:
50 (40.32%)
Negociações curtas:
74 (59.68%)
Fator de lucro:
3.01
Valor esperado:
988.08 JPY
Lucro médio:
2 085.15 JPY
Perda média:
-1 693.64 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5 242.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-10 710.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
35.76%
Previsão anual:
433.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 547.00 JPY
Máximo:
15 331.00 JPY (10.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.66% (15 331.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
46.36% (86 934.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 52
XAUUSD 31
CN50 17
USDX 8
VIX 6
EURUSD 5
XAGUSD 3
CNHJPY 1
XTIUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 357
XAUUSD 450
CN50 181
USDX -31
VIX -19
EURUSD 88
XAGUSD 19
CNHJPY 4
XTIUSD 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 2.3K
XAUUSD 16K
CN50 15K
USDX -2.4K
VIX 32
EURUSD 179
XAGUSD 141
CNHJPY 152
XTIUSD 179
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21 866.00 JPY
Pior negociação: -10 710 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +40 910.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -5 242.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TitanFX-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMTrading-Real 49
1.56 × 170
TitanFX-06
4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
8.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
10.00 × 1
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 11.65% of days out of the 455 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SunriseForex
30 USD por mês
145%
0
0
USD
207K
JPY
65
0%
124
70%
65%
3.00
988.08
JPY
46%
1:500
