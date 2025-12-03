- Crescimento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
88 (70.96%)
Negociações com perda:
36 (29.03%)
Melhor negociação:
21 866.00 JPY
Pior negociação:
-10 710.00 JPY
Lucro bruto:
183 493.00 JPY (48 069 pips)
Perda bruta:
-60 971.00 JPY (16 903 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (40 910.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
40 910.00 JPY (23)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
64.98%
Depósito máximo carregado:
18.56%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
7.99
Negociações longas:
50 (40.32%)
Negociações curtas:
74 (59.68%)
Fator de lucro:
3.01
Valor esperado:
988.08 JPY
Lucro médio:
2 085.15 JPY
Perda média:
-1 693.64 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5 242.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-10 710.00 JPY (1)
Crescimento mensal:
35.76%
Previsão anual:
433.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 547.00 JPY
Máximo:
15 331.00 JPY (10.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.66% (15 331.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
46.36% (86 934.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|52
|XAUUSD
|31
|CN50
|17
|USDX
|8
|VIX
|6
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|CNHJPY
|1
|XTIUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|357
|XAUUSD
|450
|CN50
|181
|USDX
|-31
|VIX
|-19
|EURUSD
|88
|XAGUSD
|19
|CNHJPY
|4
|XTIUSD
|23
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|2.3K
|XAUUSD
|16K
|CN50
|15K
|USDX
|-2.4K
|VIX
|32
|EURUSD
|179
|XAGUSD
|141
|CNHJPY
|152
|XTIUSD
|179
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21 866.00 JPY
Pior negociação: -10 710 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +40 910.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -5 242.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TitanFX-06" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XMTrading-Real 49
|1.56 × 170
TitanFX-06
|4.94 × 36
RoboForex-ProCent-7
|8.50 × 4
FusionMarkets-Live 2
|10.00 × 1
Sem comentários
