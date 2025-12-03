- Crescimento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
194 (96.51%)
Negociações com perda:
7 (3.48%)
Melhor negociação:
40.76 USD
Pior negociação:
-33.03 USD
Lucro bruto:
677.64 USD (677 629 pips)
Perda bruta:
-79.03 USD (79 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (236.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.05 USD (80)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
90.48%
Depósito máximo carregado:
7.88%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
18.12
Negociações longas:
201 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.57
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
3.49 USD
Perda média:
-11.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.03 USD (1)
Crescimento mensal:
43.42%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.03 USD (2.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.46% (33.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.06% (422.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|201
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|599
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|599K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.76 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +236.05 USD
Máxima perda consecutiva: -10.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.64 × 159
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
59%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
6
66%
201
96%
90%
8.57
2.98
USD
USD
26%
1:200