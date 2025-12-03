SinaisSeções
Thanh Bien Nguyen

Buy Gold

Thanh Bien Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 59%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
194 (96.51%)
Negociações com perda:
7 (3.48%)
Melhor negociação:
40.76 USD
Pior negociação:
-33.03 USD
Lucro bruto:
677.64 USD (677 629 pips)
Perda bruta:
-79.03 USD (79 009 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
80 (236.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
236.05 USD (80)
Índice de Sharpe:
0.47
Atividade de negociação:
90.48%
Depósito máximo carregado:
7.88%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
18.12
Negociações longas:
201 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
8.57
Valor esperado:
2.98 USD
Lucro médio:
3.49 USD
Perda média:
-11.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.03 USD (1)
Crescimento mensal:
43.42%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
33.03 USD (2.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.46% (33.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.06% (422.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 599
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 599K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.76 USD
Pior negociação: -33 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 80
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +236.05 USD
Máxima perda consecutiva: -10.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.64 × 159
Chiến lược này chỉ mua vàng vì vàng có xu hướng tăng và biến động mạnh. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trong một khoảng thời gian dài. Phù hợp cho những ai muốn giao dịch an toàn và bền vững.
Sem comentários
2025.12.25 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 11:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
