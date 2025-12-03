SinaisSeções
Ming Bo

Forex Hunter ICM

Ming Bo
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
38 (64.40%)
Negociações com perda:
21 (35.59%)
Melhor negociação:
18.26 USD
Pior negociação:
-6.58 USD
Lucro bruto:
80.76 USD (8 007 pips)
Perda bruta:
-71.23 USD (7 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (22.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.52 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
80.13%
Depósito máximo carregado:
2.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
22 (37.29%)
Negociações curtas:
37 (62.71%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-3.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.04 USD (7)
Crescimento mensal:
0.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.01 USD
Máximo:
42.47 USD (2.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.81% (42.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.51% (68.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDSGD 9
GBPCAD 8
GBPUSD 6
AUDCAD 6
EURCAD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 4
EURAUD 4
EURCHF 3
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 1
CADCHF 1
GBPNZD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDSGD -18
GBPCAD 31
GBPUSD 11
AUDCAD 3
EURCAD 5
AUDUSD -14
NZDUSD 0
EURAUD -9
EURCHF -3
EURNZD -1
GBPCHF 7
AUDCHF -7
CADCHF 2
GBPNZD 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDSGD -2K
GBPCAD 2.5K
GBPUSD 1.1K
AUDCAD 488
EURCAD 705
AUDUSD -1.3K
NZDUSD -3
EURAUD -1.2K
EURCHF -176
EURNZD -60
GBPCHF 387
AUDCHF -497
CADCHF 134
GBPNZD 182
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.26 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +22.34 USD
Máxima perda consecutiva: -34.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
Axiory-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-2
0.30 × 127
FusionMarkets-Live
0.38 × 222
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 493
ICMarketsSC-MT5
0.57 × 3344
ForexClub-MT5 Real Server
0.58 × 469
GoMarkets-Live
0.64 × 87
VTMarkets-Live
0.68 × 227
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5597
StriforLLC-Live
0.72 × 18
VantageInternational-Live 13
0.75 × 4
MilliyFXGlobal-Server
0.82 × 22
Exness-MT5Real12
0.84 × 146
Alpari-MT5
0.93 × 595
Sem comentários
2025.12.23 14:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 22:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.03 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 02:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.