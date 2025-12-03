- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
38 (64.40%)
Negociações com perda:
21 (35.59%)
Melhor negociação:
18.26 USD
Pior negociação:
-6.58 USD
Lucro bruto:
80.76 USD (8 007 pips)
Perda bruta:
-71.23 USD (7 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (22.34 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.52 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
80.13%
Depósito máximo carregado:
2.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.22
Negociações longas:
22 (37.29%)
Negociações curtas:
37 (62.71%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
2.13 USD
Perda média:
-3.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-34.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.04 USD (7)
Crescimento mensal:
0.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.01 USD
Máximo:
42.47 USD (2.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.81% (42.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.51% (68.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDSGD
|9
|GBPCAD
|8
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|4
|EURAUD
|4
|EURCHF
|3
|EURNZD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|GBPNZD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDSGD
|-18
|GBPCAD
|31
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|3
|EURCAD
|5
|AUDUSD
|-14
|NZDUSD
|0
|EURAUD
|-9
|EURCHF
|-3
|EURNZD
|-1
|GBPCHF
|7
|AUDCHF
|-7
|CADCHF
|2
|GBPNZD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDSGD
|-2K
|GBPCAD
|2.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDCAD
|488
|EURCAD
|705
|AUDUSD
|-1.3K
|NZDUSD
|-3
|EURAUD
|-1.2K
|EURCHF
|-176
|EURNZD
|-60
|GBPCHF
|387
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|134
|GBPNZD
|182
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.26 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +22.34 USD
Máxima perda consecutiva: -34.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
