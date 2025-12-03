SinaisSeções
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
8 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-40.74 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-139.66 USD (8 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-1.04
Atividade de negociação:
24.76%
Depósito máximo carregado:
7.79%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-17.46 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-17.46 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-139.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-139.66 USD (8)
Crescimento mensal:
-16.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
139.66 USD
Máximo:
139.66 USD (16.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.43% (139.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.86% (39.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -139.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MasDion
-16%
0
0
USD
710
USD
2
0%
8
0%
25%
0.00
-17.46
USD
16%
1:200
