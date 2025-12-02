- Crescimento
Negociações:
13
Negociações com lucro:
11 (84.61%)
Negociações com perda:
2 (15.38%)
Melhor negociação:
4.54 USD
Pior negociação:
-0.88 USD
Lucro bruto:
15.32 USD (1 233 pips)
Perda bruta:
-1.32 USD (103 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7.23 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
51.56%
Depósito máximo carregado:
8.65%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
15.91
Negociações longas:
7 (53.85%)
Negociações curtas:
6 (46.15%)
Fator de lucro:
11.61
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-0.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.88 USD (1)
Crescimento mensal:
4.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.88 USD (0.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.29% (0.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.46% (36.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
