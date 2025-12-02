- Crescimento
Negociações:
133
Negociações com lucro:
78 (58.64%)
Negociações com perda:
55 (41.35%)
Melhor negociação:
1 106.25 USD
Pior negociação:
-2 702.25 USD
Lucro bruto:
11 492.18 USD (541 779 pips)
Perda bruta:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2 590.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 590.50 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
96.88%
Depósito máximo carregado:
18.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
77 (57.89%)
Negociações curtas:
56 (42.11%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-34.98 USD
Lucro médio:
147.34 USD
Perda média:
-293.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 674.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 032.50 USD (3)
Crescimento mensal:
-46.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 652.78 USD
Máximo:
5 287.80 USD (49.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.67% (5 287.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.06% (3 710.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100ft.r
|83
|XAUUSD+
|26
|DJ30ft.r
|10
|JPN225ft
|7
|BTCUSD
|6
|DJ30.r
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100ft.r
|-5.3K
|XAUUSD+
|-24
|DJ30ft.r
|451
|JPN225ft
|46
|BTCUSD
|-118
|DJ30.r
|287
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100ft.r
|-303K
|XAUUSD+
|-1.6K
|DJ30ft.r
|16K
|JPN225ft
|-77K
|BTCUSD
|-388K
|DJ30.r
|29K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
