Hansen Benedictus Kurli

Tradefinity

Hansen Benedictus Kurli
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
133
Negociações com lucro:
78 (58.64%)
Negociações com perda:
55 (41.35%)
Melhor negociação:
1 106.25 USD
Pior negociação:
-2 702.25 USD
Lucro bruto:
11 492.18 USD (541 779 pips)
Perda bruta:
-16 144.96 USD (1 266 018 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2 590.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 590.50 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
96.88%
Depósito máximo carregado:
18.53%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.88
Negociações longas:
77 (57.89%)
Negociações curtas:
56 (42.11%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-34.98 USD
Lucro médio:
147.34 USD
Perda média:
-293.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 674.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 032.50 USD (3)
Crescimento mensal:
-46.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 652.78 USD
Máximo:
5 287.80 USD (49.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.67% (5 287.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
55.06% (3 710.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100ft.r 83
XAUUSD+ 26
DJ30ft.r 10
JPN225ft 7
BTCUSD 6
DJ30.r 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100ft.r -5.3K
XAUUSD+ -24
DJ30ft.r 451
JPN225ft 46
BTCUSD -118
DJ30.r 287
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100ft.r -303K
XAUUSD+ -1.6K
DJ30ft.r 16K
JPN225ft -77K
BTCUSD -388K
DJ30.r 29K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 106.25 USD
Pior negociação: -2 702 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 590.50 USD
Máxima perda consecutiva: -2 674.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 13" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.23 20:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 22:04
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Tradefinity
100 USD por mês
-46%
0
0
USD
5.3K
USD
4
0%
133
58%
97%
0.71
-34.98
USD
55%
1:500
