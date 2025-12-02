SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold dragon ball
Manh Tung Nguyen

Gold dragon ball

Manh Tung Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
14 (87.50%)
Negociações com perda:
2 (12.50%)
Melhor negociação:
13.18 USD
Pior negociação:
-30.78 USD
Lucro bruto:
65.16 USD (5 914 pips)
Perda bruta:
-60.66 USD (6 065 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (26.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.19 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
4.49%
Depósito máximo carregado:
9.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.13
Negociações longas:
9 (56.25%)
Negociações curtas:
7 (43.75%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.28 USD
Lucro médio:
4.65 USD
Perda média:
-30.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-30.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.78 USD (1)
Crescimento mensal:
2.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.68 USD
Máximo:
34.47 USD (20.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.18% (34.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.87% (27.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +13.18 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +26.19 USD
Máxima perda consecutiva: -30.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.32 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.03 × 32
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29481
Exness-MT5Real
2.68 × 98
92 mais ...
Live signals for Gold dragonball
Sem comentários
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 22:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 21:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 04:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
