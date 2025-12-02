- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
113 (90.40%)
Negociações com perda:
12 (9.60%)
Melhor negociação:
26.42 USD
Pior negociação:
-87.00 USD
Lucro bruto:
252.83 USD (17 515 pips)
Perda bruta:
-265.30 USD (10 958 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (69.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.24 USD (35)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
26.71%
Depósito máximo carregado:
5.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
44 (35.20%)
Negociações curtas:
81 (64.80%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
2.24 USD
Perda média:
-22.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-141.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-141.48 USD (3)
Crescimento mensal:
-1.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
175.73 USD
Máximo:
175.73 USD (17.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.57% (175.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.68% (226.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|120
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|123
|AUDUSD
|-46
|EURUSD
|-91
|AUDCAD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.2K
|AUDUSD
|-294
|EURUSD
|-500
|AUDCAD
|168
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +26.42 USD
Pior negociação: -87 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +69.24 USD
Máxima perda consecutiva: -141.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.16 × 67
|
RoboForex-ProCent-7
|0.76 × 150
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.25 × 186
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
988
USD
USD
4
100%
125
90%
27%
0.95
-0.10
USD
USD
27%
1:500