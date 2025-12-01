- Crescimento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
44 (83.01%)
Negociações com perda:
9 (16.98%)
Melhor negociação:
11.46 USD
Pior negociação:
-9.63 USD
Lucro bruto:
134.64 USD (363 242 pips)
Perda bruta:
-39.06 USD (66 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (74.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.13 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.48
Negociações longas:
21 (39.62%)
Negociações curtas:
32 (60.38%)
Fator de lucro:
3.45
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
3.06 USD
Perda média:
-4.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.61 USD (4)
Crescimento mensal:
0.96%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
27.46 USD (0.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.27% (27.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (68.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100.cash
|36
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100.cash
|68
|AUDUSD
|-3
|USDJPY
|30
|GBPUSD
|-1
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100.cash
|292K
|AUDUSD
|-302
|USDJPY
|4.9K
|GBPUSD
|8
|EURUSD
|186
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
