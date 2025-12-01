SinaisSeções
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA FTM

EIKE SWATOSCH
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
44 (83.01%)
Negociações com perda:
9 (16.98%)
Melhor negociação:
11.46 USD
Pior negociação:
-9.63 USD
Lucro bruto:
134.64 USD (363 242 pips)
Perda bruta:
-39.06 USD (66 621 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (74.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.13 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.48
Negociações longas:
21 (39.62%)
Negociações curtas:
32 (60.38%)
Fator de lucro:
3.45
Valor esperado:
1.80 USD
Lucro médio:
3.06 USD
Perda média:
-4.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-23.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-23.61 USD (4)
Crescimento mensal:
0.96%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
27.46 USD (0.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.27% (27.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.68% (68.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100.cash 36
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 3
EURUSD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100.cash 68
AUDUSD -3
USDJPY 30
GBPUSD -1
EURUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100.cash 292K
AUDUSD -302
USDJPY 4.9K
GBPUSD 8
EURUSD 186
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.46 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +74.13 USD
Máxima perda consecutiva: -23.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.16 21:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
