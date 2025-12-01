SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ECN Bot
Vitaly But

ECN Bot

Vitaly But
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 3%
RoboForex-Pro
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
106 (82.17%)
Negociações com perda:
23 (17.83%)
Melhor negociação:
7.69 USD
Pior negociação:
-21.32 USD
Lucro bruto:
91.31 USD (31 352 pips)
Perda bruta:
-81.09 USD (13 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.11 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.59%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
84 (65.12%)
Negociações curtas:
45 (34.88%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-3.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-40.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.56 USD (5)
Crescimento mensal:
2.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
40.56 USD (53.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.08% (40.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.65% (63.03 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.DE40Cash 67
USDCHF 34
EURCHF 23
.JP225Cash 4
EURAUD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.DE40Cash 21
USDCHF -2
EURCHF -9
.JP225Cash 1
EURAUD 0
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.DE40Cash 16K
USDCHF 887
EURCHF -465
.JP225Cash 1.4K
EURAUD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.69 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.11 USD
Máxima perda consecutiva: -40.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

AKFXFinancial-MT5Live-2
0.00 × 61
Forex.com-Live 536
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 9
ACYSecurities-Live
0.00 × 24
SolidECN-Server
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 7
GIVTrade-Server
0.00 × 3
Hankotrade-Live
0.00 × 10
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 12
DooGroup-Live
0.00 × 1
PhillipNova-Server
0.00 × 25
Exness-MT5Real6
0.00 × 6
Exness-MT5Real9
0.00 × 4
EuroTraderGlobal-Server-1
0.00 × 10
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
Pipbull-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 5
TickmillUK-Live
0.00 × 135
ForexChief-MT5
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 17
GerchikCo-MT5
0.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 8
110 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

We trade inside the channel and use hedging to protect the position when price moves outside the channel.

Price usually returns back into the channel, and the hedge protects the account during temporary breakouts.


Sem comentários
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 11:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ECN Bot
30 USD por mês
3%
0
0
USD
477
USD
4
0%
129
82%
100%
1.12
0.08
USD
13%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.