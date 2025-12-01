- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
129
Negociações com lucro:
106 (82.17%)
Negociações com perda:
23 (17.83%)
Melhor negociação:
7.69 USD
Pior negociação:
-21.32 USD
Lucro bruto:
91.31 USD (31 352 pips)
Perda bruta:
-81.09 USD (13 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (16.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.11 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
5.59%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
84 (65.12%)
Negociações curtas:
45 (34.88%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-3.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-40.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.56 USD (5)
Crescimento mensal:
2.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
40.56 USD (53.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.08% (40.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.65% (63.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.DE40Cash
|67
|USDCHF
|34
|EURCHF
|23
|.JP225Cash
|4
|EURAUD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.DE40Cash
|21
|USDCHF
|-2
|EURCHF
|-9
|.JP225Cash
|1
|EURAUD
|0
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.DE40Cash
|16K
|USDCHF
|887
|EURCHF
|-465
|.JP225Cash
|1.4K
|EURAUD
|21
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.69 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +16.11 USD
Máxima perda consecutiva: -40.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 61
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 24
|
SolidECN-Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 7
|
GIVTrade-Server
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 10
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 12
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PhillipNova-Server
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real9
|0.00 × 4
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.00 × 10
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
Pipbull-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 4
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 135
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 17
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 8
We trade inside the channel and use hedging to protect the position when price moves outside the channel.
Price usually returns back into the channel, and the hedge protects the account during temporary breakouts.
Sem comentários
