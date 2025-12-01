- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
289
Negociações com lucro:
273 (94.46%)
Negociações com perda:
16 (5.54%)
Melhor negociação:
19.76 USD
Pior negociação:
-60.48 USD
Lucro bruto:
242.78 USD (32 579 pips)
Perda bruta:
-166.15 USD (16 996 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (70.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.58 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
157 (54.33%)
Negociações curtas:
132 (45.67%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
0.89 USD
Perda média:
-10.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.48 USD (1)
Crescimento mensal:
7.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
60.48 USD (5.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.66% (60.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.90% (177.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|64
|EURJPY
|56
|GBPAUD
|25
|EURUSD
|22
|USDCHF
|14
|NZDJPY
|12
|NZDCAD
|12
|US100
|12
|AUDUSD
|11
|US30
|11
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|7
|GBPNZD
|7
|EURCAD
|7
|GBPUSD
|5
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|4
|US500
|4
|BTCUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-4
|EURJPY
|-7
|GBPAUD
|11
|EURUSD
|39
|USDCHF
|16
|NZDJPY
|17
|NZDCAD
|9
|US100
|0
|AUDUSD
|18
|US30
|0
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|8
|GBPNZD
|8
|EURCAD
|-9
|GBPUSD
|-11
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|-33
|US500
|0
|BTCUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.6K
|EURJPY
|-1.2K
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|4K
|USDCHF
|1.5K
|NZDJPY
|2.2K
|NZDCAD
|1.2K
|US100
|2.1K
|AUDUSD
|1.6K
|US30
|2K
|USDCAD
|1K
|AUDCAD
|1.2K
|GBPNZD
|1.5K
|EURCAD
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.1K
|NZDUSD
|706
|CHFJPY
|-5.2K
|US500
|450
|BTCUSD
|800
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.76 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.58 USD
Máxima perda consecutiva: -10.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 5
Sem comentários
