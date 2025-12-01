SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
Francisco Contreras Manzano

Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025

Francisco Contreras Manzano
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
FPMarketsLLC-Live3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
289
Negociações com lucro:
273 (94.46%)
Negociações com perda:
16 (5.54%)
Melhor negociação:
19.76 USD
Pior negociação:
-60.48 USD
Lucro bruto:
242.78 USD (32 579 pips)
Perda bruta:
-166.15 USD (16 996 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (70.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.58 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
1.27
Negociações longas:
157 (54.33%)
Negociações curtas:
132 (45.67%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
0.89 USD
Perda média:
-10.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-10.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.48 USD (1)
Crescimento mensal:
7.66%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
60.48 USD (5.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.66% (60.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.90% (177.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 64
EURJPY 56
GBPAUD 25
EURUSD 22
USDCHF 14
NZDJPY 12
NZDCAD 12
US100 12
AUDUSD 11
US30 11
USDCAD 9
AUDCAD 7
GBPNZD 7
EURCAD 7
GBPUSD 5
NZDUSD 5
CHFJPY 4
US500 4
BTCUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -4
EURJPY -7
GBPAUD 11
EURUSD 39
USDCHF 16
NZDJPY 17
NZDCAD 9
US100 0
AUDUSD 18
US30 0
USDCAD 7
AUDCAD 8
GBPNZD 8
EURCAD -9
GBPUSD -11
NZDUSD 7
CHFJPY -33
US500 0
BTCUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 2.6K
EURJPY -1.2K
GBPAUD 1.3K
EURUSD 4K
USDCHF 1.5K
NZDJPY 2.2K
NZDCAD 1.2K
US100 2.1K
AUDUSD 1.6K
US30 2K
USDCAD 1K
AUDCAD 1.2K
GBPNZD 1.5K
EURCAD -1.3K
GBPUSD -1.1K
NZDUSD 706
CHFJPY -5.2K
US500 450
BTCUSD 800
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.76 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +70.58 USD
Máxima perda consecutiva: -10.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 5
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.02 13:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 13:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 13:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 12:25
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 12:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.01 12:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 12:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Proyecto TITAN 12d12 01DIC2025
30 USD por mês
8%
0
0
USD
1.1K
USD
4
100%
289
94%
100%
1.46
0.27
USD
17%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.