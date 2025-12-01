- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
16 (94.11%)
Negociações com perda:
1 (5.88%)
Melhor negociação:
12.25 AUD
Pior negociação:
-2.78 AUD
Lucro bruto:
73.90 AUD (3 420 pips)
Perda bruta:
-4.85 AUD (86 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (54.77 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
54.77 AUD (10)
Índice de Sharpe:
1.10
Atividade de negociação:
99.46%
Depósito máximo carregado:
83.38%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
21.99
Negociações longas:
11 (64.71%)
Negociações curtas:
6 (35.29%)
Fator de lucro:
15.24
Valor esperado:
4.06 AUD
Lucro médio:
4.62 AUD
Perda média:
-4.85 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-2.78 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-2.78 AUD (1)
Crescimento mensal:
6.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 AUD
Máximo:
3.14 AUD (0.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.28% (2.87 AUD)
Pelo Capital Líquido:
13.76% (140.34 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.a
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.a
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.a
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
.
Sem comentários
