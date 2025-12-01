- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
446
Negociações com lucro:
293 (65.69%)
Negociações com perda:
153 (34.30%)
Melhor negociação:
84.30 USD
Pior negociação:
-96.54 USD
Lucro bruto:
2 290.33 USD (674 550 pips)
Perda bruta:
-2 131.76 USD (523 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (86.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
81.28%
Depósito máximo carregado:
85.31%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
231 (51.79%)
Negociações curtas:
215 (48.21%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-13.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-384.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-384.47 USD (13)
Crescimento mensal:
9.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
397.37 USD (38.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.81% (397.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.21% (626.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|123
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|72
|EURGBP
|37
|AUDJPY
|32
|EURJPY
|23
|BTCUSD
|17
|GBPJPY
|16
|USDJPY
|15
|AUDUSD
|14
|AUDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|33
|EURUSD
|50
|XAUUSD
|178
|EURGBP
|102
|AUDJPY
|33
|EURJPY
|73
|BTCUSD
|-10
|GBPJPY
|-241
|USDJPY
|-98
|AUDUSD
|39
|AUDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|111
|EURUSD
|253
|XAUUSD
|118K
|EURGBP
|907
|AUDJPY
|-835
|EURJPY
|1.8K
|BTCUSD
|37K
|GBPJPY
|-3.2K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDUSD
|539
|AUDCAD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +84.30 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +86.09 USD
Máxima perda consecutiva: -384.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.89 × 157
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sem comentários
