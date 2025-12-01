SinaisSeções
Mochamad Zamroni

DRAGONFLY

Mochamad Zamroni
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 9%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
446
Negociações com lucro:
293 (65.69%)
Negociações com perda:
153 (34.30%)
Melhor negociação:
84.30 USD
Pior negociação:
-96.54 USD
Lucro bruto:
2 290.33 USD (674 550 pips)
Perda bruta:
-2 131.76 USD (523 161 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (86.09 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
81.28%
Depósito máximo carregado:
85.31%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.40
Negociações longas:
231 (51.79%)
Negociações curtas:
215 (48.21%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.36 USD
Lucro médio:
7.82 USD
Perda média:
-13.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-384.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-384.47 USD (13)
Crescimento mensal:
9.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
397.37 USD (38.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.81% (397.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.21% (626.01 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 123
EURUSD 95
XAUUSD 72
EURGBP 37
AUDJPY 32
EURJPY 23
BTCUSD 17
GBPJPY 16
USDJPY 15
AUDUSD 14
AUDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 33
EURUSD 50
XAUUSD 178
EURGBP 102
AUDJPY 33
EURJPY 73
BTCUSD -10
GBPJPY -241
USDJPY -98
AUDUSD 39
AUDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 111
EURUSD 253
XAUUSD 118K
EURGBP 907
AUDJPY -835
EURJPY 1.8K
BTCUSD 37K
GBPJPY -3.2K
USDJPY -3.2K
AUDUSD 539
AUDCAD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +84.30 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +86.09 USD
Máxima perda consecutiva: -384.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.89 × 157
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Sem comentários
2025.12.26 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.21 09:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 13:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 08:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 07:03
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
