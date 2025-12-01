- Crescimento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
11 (50.00%)
Negociações com perda:
11 (50.00%)
Melhor negociação:
8.21 USD
Pior negociação:
-7.29 USD
Lucro bruto:
55.14 USD (7 611 pips)
Perda bruta:
-62.22 USD (5 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (20.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.83 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
84.11%
Depósito máximo carregado:
30.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
9 (40.91%)
Negociações curtas:
13 (59.09%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-5.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-18.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.24 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.85 USD
Máximo:
22.85 USD (22.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.49% (22.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.00% (19.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|USDJPY
|2
|EURCHF
|2
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY
|-15
|EURUSD
|3
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|15
|EURCAD
|9
|EURNZD
|0
|USDJPY
|-5
|EURCHF
|-5
|GBPUSD
|-7
|AUDCHF
|-7
|GBPNZD
|8
|AUDNZD
|1
|EURGBP
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY
|-1.5K
|EURUSD
|150
|EURJPY
|-489
|GBPJPY
|2.4K
|EURCAD
|1.3K
|EURNZD
|19
|USDJPY
|-754
|EURCHF
|-420
|GBPUSD
|-242
|AUDCHF
|-575
|GBPNZD
|1.4K
|AUDNZD
|125
|EURGBP
|480
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.21 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.85 USD
Máxima perda consecutiva: -18.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
