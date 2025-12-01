SinaisSeções
Mohd Sauff Bin Zabidi

Wan AzamuddinBinWan Endok 505085

Mohd Sauff Bin Zabidi
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
AuricInternationalMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
11 (50.00%)
Negociações com perda:
11 (50.00%)
Melhor negociação:
8.21 USD
Pior negociação:
-7.29 USD
Lucro bruto:
55.14 USD (7 611 pips)
Perda bruta:
-62.22 USD (5 744 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (20.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
22.83 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
84.11%
Depósito máximo carregado:
30.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
9 (40.91%)
Negociações curtas:
13 (59.09%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.32 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-5.66 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-18.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.24 USD (3)
Crescimento mensal:
-6.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.85 USD
Máximo:
22.85 USD (22.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.49% (22.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.00% (19.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDJPY 3
EURUSD 2
EURJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
USDJPY 2
EURCHF 2
GBPUSD 1
AUDCHF 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURGBP 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDJPY -15
EURUSD 3
EURJPY -11
GBPJPY 15
EURCAD 9
EURNZD 0
USDJPY -5
EURCHF -5
GBPUSD -7
AUDCHF -7
GBPNZD 8
AUDNZD 1
EURGBP 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDJPY -1.5K
EURUSD 150
EURJPY -489
GBPJPY 2.4K
EURCAD 1.3K
EURNZD 19
USDJPY -754
EURCHF -420
GBPUSD -242
AUDCHF -575
GBPNZD 1.4K
AUDNZD 125
EURGBP 480
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.21 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +20.85 USD
Máxima perda consecutiva: -18.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AuricInternationalMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 11:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 10:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 13:25
Share of trading days is too low
2025.12.01 13:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 06:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 06:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 06:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
