Agni Mulyana

Agni Amfx

Agni Mulyana
1 comentário
Confiabilidade
9 semanas
2 / 947 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 115%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
127
Negociações com lucro:
88 (69.29%)
Negociações com perda:
39 (30.71%)
Melhor negociação:
2 176.00 USD
Pior negociação:
-445.00 USD
Lucro bruto:
21 257.30 USD (188 315 pips)
Perda bruta:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 730.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 283.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
88.18%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
20.45
Negociações longas:
66 (51.97%)
Negociações curtas:
61 (48.03%)
Fator de lucro:
4.07
Valor esperado:
126.27 USD
Lucro médio:
241.56 USD
Perda média:
-133.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-779.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-779.30 USD (4)
Crescimento mensal:
34.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.90 USD
Máximo:
784.30 USD (2.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (783.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (1 376.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.dmb 123
XAGUSD.dmb 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.dmb 16K
XAGUSD.dmb -20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.dmb 142K
XAGUSD.dmb -32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 176.00 USD
Pior negociação: -445 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 730.90 USD
Máxima perda consecutiva: -779.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Classificação Média:
Bernardo Henrique Couto Rocha
1255
Bernardo Henrique Couto Rocha 2025.12.22 20:47 
 

Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!

2025.12.26 05:05
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.04 20:02
No swaps are charged
2025.12.01 04:52
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 04:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
