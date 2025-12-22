- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
127
Negociações com lucro:
88 (69.29%)
Negociações com perda:
39 (30.71%)
Melhor negociação:
2 176.00 USD
Pior negociação:
-445.00 USD
Lucro bruto:
21 257.30 USD (188 315 pips)
Perda bruta:
-5 220.90 USD (45 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1 730.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 283.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
88.18%
Depósito máximo carregado:
4.19%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
20.45
Negociações longas:
66 (51.97%)
Negociações curtas:
61 (48.03%)
Fator de lucro:
4.07
Valor esperado:
126.27 USD
Lucro médio:
241.56 USD
Perda média:
-133.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-779.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-779.30 USD (4)
Crescimento mensal:
34.57%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.90 USD
Máximo:
784.30 USD (2.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.44% (783.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.19% (1 376.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|123
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.dmb
|16K
|XAGUSD.dmb
|-20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.dmb
|142K
|XAGUSD.dmb
|-32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 176.00 USD
Pior negociação: -445 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 730.90 USD
Máxima perda consecutiva: -779.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PTDidiMaxBerjangka-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
115%
2
947
USD
USD
24K
USD
USD
9
0%
127
69%
88%
4.07
126.27
USD
USD
6%
1:100
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!