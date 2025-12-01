SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Receiver Hand
Kwok Wah Richard Lo

Receiver Hand

Kwok Wah Richard Lo
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
VantageInternational-Live 7
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
66 (53.22%)
Negociações com perda:
58 (46.77%)
Melhor negociação:
183.10 HKD
Pior negociação:
-160.00 HKD
Lucro bruto:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Perda bruta:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (188.80 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
326.97 HKD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
11.76%
Depósito máximo carregado:
75.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
38 (30.65%)
Negociações curtas:
86 (69.35%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.81 HKD
Lucro médio:
28.35 HKD
Perda média:
-33.99 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-198.20 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-252.00 HKD (4)
Crescimento mensal:
-8.89%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
434.57 HKD
Máximo:
470.00 HKD (87.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.41% (470.00 HKD)
Pelo Capital Líquido:
36.61% (352.24 HKD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
HK50.r 104
BTCUSD 15
NAS100.r 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
HK50.r -40
BTCUSD -10
NAS100.r 38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
HK50.r -210
BTCUSD -186K
NAS100.r 26K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +183.10 HKD
Pior negociação: -160 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +188.80 HKD
Máxima perda consecutiva: -198.20 HKD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 02:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 11:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 04:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 03:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 03:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 03:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Receiver Hand
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
900
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
45%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.