- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
66 (53.22%)
Negociações com perda:
58 (46.77%)
Melhor negociação:
183.10 HKD
Pior negociação:
-160.00 HKD
Lucro bruto:
1 871.30 HKD (149 088 pips)
Perda bruta:
-1 971.19 HKD (308 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (188.80 HKD)
Máximo lucro consecutivo:
326.97 HKD (8)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
11.76%
Depósito máximo carregado:
75.83%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
38 (30.65%)
Negociações curtas:
86 (69.35%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.81 HKD
Lucro médio:
28.35 HKD
Perda média:
-33.99 HKD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-198.20 HKD)
Máxima perda consecutiva:
-252.00 HKD (4)
Crescimento mensal:
-8.89%
Algotrading:
70%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
434.57 HKD
Máximo:
470.00 HKD (87.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.41% (470.00 HKD)
Pelo Capital Líquido:
36.61% (352.24 HKD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|HK50.r
|104
|BTCUSD
|15
|NAS100.r
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|HK50.r
|-40
|BTCUSD
|-10
|NAS100.r
|38
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|HK50.r
|-210
|BTCUSD
|-186K
|NAS100.r
|26K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +183.10 HKD
Pior negociação: -160 HKD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +188.80 HKD
Máxima perda consecutiva: -198.20 HKD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
900
HKD
HKD
4
70%
124
53%
12%
0.94
-0.81
HKD
HKD
45%
1:500