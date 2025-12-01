- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
26 (66.66%)
Negociações com perda:
13 (33.33%)
Melhor negociação:
1 036.63 USD
Pior negociação:
-474.32 USD
Lucro bruto:
1 912.69 USD (336 756 pips)
Perda bruta:
-2 654.85 USD (290 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 645.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 645.63 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
21.08%
Depósito máximo carregado:
16.48%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.30
Negociações longas:
33 (84.62%)
Negociações curtas:
6 (15.38%)
Fator de lucro:
0.72
Valor esperado:
-19.03 USD
Lucro médio:
73.57 USD
Perda média:
-204.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 740.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 740.21 USD (7)
Crescimento mensal:
-8.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 402.88 USD
Máximo:
2 443.24 USD (24.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.02% (2 442.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.88% (1 243.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|BTCUSD
|6
|USDCAD
|2
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|1.4K
|USDCAD
|-432
|ETHUSD
|-1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-162K
|BTCUSD
|208K
|USDCAD
|-299
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|21
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.24 × 156
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sem comentários
