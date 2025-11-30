- Crescimento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
119 (40.33%)
Negociações com perda:
176 (59.66%)
Melhor negociação:
26.66 USD
Pior negociação:
-38.59 USD
Lucro bruto:
1 957.39 USD (612 778 pips)
Perda bruta:
-2 317.91 USD (707 946 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (103.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
103.21 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
18.50%
Depósito máximo carregado:
29.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
62
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
183 (62.03%)
Negociações curtas:
112 (37.97%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.22 USD
Lucro médio:
16.45 USD
Perda média:
-13.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-154.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-154.77 USD (9)
Crescimento mensal:
-45.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
381.00 USD
Máximo:
403.30 USD (49.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.71% (403.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.47% (31.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|295
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-361
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-95K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
-46%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
4
100%
295
40%
18%
0.84
-1.22
USD
USD
50%
1:200