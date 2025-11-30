SinaisSeções
Henry Latourrette

AquaTrends Crypto

Henry Latourrette
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -12%
XBTFX-MetaTrader5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
24 (26.96%)
Negociações com perda:
65 (73.03%)
Melhor negociação:
0.88 UST
Pior negociação:
-0.67 UST
Lucro bruto:
9.30 UST (351 379 pips)
Perda bruta:
-15.01 UST (289 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.16 UST)
Máximo lucro consecutivo:
2.37 UST (4)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
90.89%
Depósito máximo carregado:
3.39%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
40 (44.94%)
Negociações curtas:
49 (55.06%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-0.06 UST
Lucro médio:
0.39 UST
Perda média:
-0.23 UST
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-4.07 UST)
Máxima perda consecutiva:
-4.07 UST (17)
Crescimento mensal:
-8.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.25 UST
Máximo:
6.45 UST (32.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.16% (3.36 UST)
Pelo Capital Líquido:
1.92% (0.87 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XRPUSD 42
SOLUSD 15
LNKUSD 12
ADAUSD 10
DOGUSD 10
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XRPUSD 1
SOLUSD -3
LNKUSD -2
ADAUSD 0
DOGUSD -1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XRPUSD 64K
SOLUSD -4.8K
LNKUSD -1.2K
ADAUSD 4K
DOGUSD -765
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.88 UST
Pior negociação: -1 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +2.16 UST
Máxima perda consecutiva: -4.07 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XBTFX-MetaTrader5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.

Sem comentários
2025.11.30 23:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
