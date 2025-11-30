- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
24 (26.96%)
Negociações com perda:
65 (73.03%)
Melhor negociação:
0.88 UST
Pior negociação:
-0.67 UST
Lucro bruto:
9.30 UST (351 379 pips)
Perda bruta:
-15.01 UST (289 795 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (2.16 UST)
Máximo lucro consecutivo:
2.37 UST (4)
Índice de Sharpe:
-0.14
Atividade de negociação:
90.89%
Depósito máximo carregado:
3.39%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
40 (44.94%)
Negociações curtas:
49 (55.06%)
Fator de lucro:
0.62
Valor esperado:
-0.06 UST
Lucro médio:
0.39 UST
Perda média:
-0.23 UST
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-4.07 UST)
Máxima perda consecutiva:
-4.07 UST (17)
Crescimento mensal:
-8.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.25 UST
Máximo:
6.45 UST (32.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.16% (3.36 UST)
Pelo Capital Líquido:
1.92% (0.87 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XRPUSD
|42
|SOLUSD
|15
|LNKUSD
|12
|ADAUSD
|10
|DOGUSD
|10
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XRPUSD
|1
|SOLUSD
|-3
|LNKUSD
|-2
|ADAUSD
|0
|DOGUSD
|-1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XRPUSD
|64K
|SOLUSD
|-4.8K
|LNKUSD
|-1.2K
|ADAUSD
|4K
|DOGUSD
|-765
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.88 UST
Pior negociação: -1 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +2.16 UST
Máxima perda consecutiva: -4.07 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XBTFX-MetaTrader5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
I trade the top 5 most liquid cryptocurrencies using a daily trend-following approach. Every position is taken manually, with small risk per trade and a disciplined trailing stop-loss to protect profits and limit downside. This signal focuses on steady, controlled growth by staying aligned with major daily trends.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-12%
0
0
USD
USD
43
UST
UST
8
0%
89
26%
91%
0.61
-0.06
UST
UST
17%
1:500