- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
14 (66.66%)
Negociações com perda:
7 (33.33%)
Melhor negociação:
11.76 EUR
Pior negociação:
-5.56 EUR
Lucro bruto:
51.49 EUR (1 435 pips)
Perda bruta:
-30.12 EUR (571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (25.79 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
25.79 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
12.54%
Depósito máximo carregado:
10.55%
Último negócio:
27 minutos atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.48
Negociações longas:
15 (71.43%)
Negociações curtas:
6 (28.57%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
1.02 EUR
Lucro médio:
3.68 EUR
Perda média:
-4.30 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-8.60 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.54%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.12 EUR
Máximo:
8.60 EUR (0.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.89% (9.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
5.95% (59.83 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.r
|14
|USDCAD.r
|3
|AUDNZD.r
|3
|EURCAD.r
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDNZD.r
|10
|EURCAD.r
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.r
|224
|USDCAD.r
|193
|AUDNZD.r
|404
|EURCAD.r
|43
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.76 EUR
Pior negociação: -6 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +25.79 EUR
Máxima perda consecutiva: -6.76 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
5
100%
21
66%
13%
1.70
1.02
EUR
EUR
6%
1:300