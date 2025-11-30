- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
134 (81.70%)
Negociações com perda:
30 (18.29%)
Melhor negociação:
11.87 USD
Pior negociação:
-8.12 USD
Lucro bruto:
169.63 USD (19 055 pips)
Perda bruta:
-46.44 USD (6 832 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (32.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.77 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
93.46%
Depósito máximo carregado:
1.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
10.67
Negociações longas:
130 (79.27%)
Negociações curtas:
34 (20.73%)
Fator de lucro:
3.65
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-1.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.55 USD (3)
Crescimento mensal:
6.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.55 USD (0.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.54% (11.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.36% (47.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|EURUSD
|18
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|12
|CHFJPY
|11
|GBPAUD
|11
|EURAUD
|9
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|9
|CADJPY
|8
|GBPUSD
|8
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|6
|USDCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|3
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|EURNZD
|2
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|1
|GBPCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|16
|EURUSD
|17
|NZDJPY
|13
|EURJPY
|11
|CHFJPY
|7
|GBPAUD
|9
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|4
|AUDUSD
|7
|USDCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDCHF
|2
|USDCAD
|2
|GBPNZD
|1
|EURNZD
|-8
|NZDUSD
|1
|EURGBP
|-2
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.5K
|EURUSD
|1.7K
|NZDJPY
|897
|EURJPY
|1.7K
|CHFJPY
|1.1K
|GBPAUD
|149
|EURAUD
|982
|AUDJPY
|903
|AUDCAD
|888
|CADJPY
|820
|GBPUSD
|518
|AUDNZD
|206
|AUDUSD
|715
|USDCHF
|398
|EURCAD
|302
|AUDCHF
|168
|USDCAD
|301
|GBPNZD
|200
|EURNZD
|-1.2K
|NZDUSD
|100
|EURGBP
|-175
|GBPCAD
|99
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.87 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.77 USD
Máxima perda consecutiva: -5.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 27
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-DemoBHS
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 4
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 5
|
JPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 9
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
GDMFX-Live
|0.00 × 7
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 5
|
Headway-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
Exness-Real5
|0.00 × 12
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 5
|
Exness-Real18
|0.00 × 10
384 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
100%
164
81%
93%
3.65
0.75
USD
USD
2%
1:500