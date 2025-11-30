SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BBMA Super Trend
Budi Setiawan S Si

BBMA Super Trend

Budi Setiawan S Si
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
FBS-Real-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
164
Negociações com lucro:
134 (81.70%)
Negociações com perda:
30 (18.29%)
Melhor negociação:
11.87 USD
Pior negociação:
-8.12 USD
Lucro bruto:
169.63 USD (19 055 pips)
Perda bruta:
-46.44 USD (6 832 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (32.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.77 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
93.46%
Depósito máximo carregado:
1.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
10.67
Negociações longas:
130 (79.27%)
Negociações curtas:
34 (20.73%)
Fator de lucro:
3.65
Valor esperado:
0.75 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-1.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-5.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.55 USD (3)
Crescimento mensal:
6.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.55 USD (0.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.54% (11.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.36% (47.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 24
EURUSD 18
NZDJPY 13
EURJPY 12
CHFJPY 11
GBPAUD 11
EURAUD 9
AUDJPY 9
AUDCAD 9
CADJPY 8
GBPUSD 8
AUDNZD 6
AUDUSD 6
USDCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 3
USDCAD 3
GBPNZD 2
EURNZD 2
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 16
EURUSD 17
NZDJPY 13
EURJPY 11
CHFJPY 7
GBPAUD 9
EURAUD 6
AUDJPY 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
GBPUSD 11
AUDNZD 4
AUDUSD 7
USDCHF 5
EURCAD 2
AUDCHF 2
USDCAD 2
GBPNZD 1
EURNZD -8
NZDUSD 1
EURGBP -2
GBPCAD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.5K
EURUSD 1.7K
NZDJPY 897
EURJPY 1.7K
CHFJPY 1.1K
GBPAUD 149
EURAUD 982
AUDJPY 903
AUDCAD 888
CADJPY 820
GBPUSD 518
AUDNZD 206
AUDUSD 715
USDCHF 398
EURCAD 302
AUDCHF 168
USDCAD 301
GBPNZD 200
EURNZD -1.2K
NZDUSD 100
EURGBP -175
GBPCAD 99
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.87 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.77 USD
Máxima perda consecutiva: -5.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 27
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real11
0.00 × 1
InfinoxCapital-DemoBHS
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 4
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 5
JPMarkets-Live
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 9
Alpari-Trade
0.00 × 1
GDMFX-Live
0.00 × 7
ACYSecurities-Live
0.00 × 5
Headway-Real
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
OANDA-Japan Live
0.00 × 14
Exness-Real5
0.00 × 12
Youtradefx-Real
0.00 × 5
Exness-Real18
0.00 × 10
384 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.08 01:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.04 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 03:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 02:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 06:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 06:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 06:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 06:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BBMA Super Trend
30 USD por mês
6%
0
0
USD
2.1K
USD
4
100%
164
81%
93%
3.65
0.75
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.