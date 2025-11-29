SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURAUD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURAUD

Nuttapon Maneechote
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 516
Negociações com lucro:
987 (65.10%)
Negociações com perda:
529 (34.89%)
Melhor negociação:
4.13 USD
Pior negociação:
-4.65 USD
Lucro bruto:
3 229.63 USD (489 760 pips)
Perda bruta:
-2 195.12 USD (320 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
326 (824.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
824.69 USD (326)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
92.60%
Depósito máximo carregado:
14.44%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
267
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.10
Negociações longas:
713 (47.03%)
Negociações curtas:
803 (52.97%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
0.68 USD
Lucro médio:
3.27 USD
Perda média:
-4.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
113 (-458.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.26 USD (113)
Crescimento mensal:
53.52%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.70 USD
Máximo:
943.59 USD (26.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.24% (943.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.54% (247.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD+ 1516
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD+ 1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD+ 169K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.13 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 326
Máximo de perdas consecutivas: 113
Máximo lucro consecutivo: +824.69 USD
Máxima perda consecutiva: -458.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.08 10:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 05:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 04:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 01:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 00:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.01 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 18:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 18:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 16:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
