Negociações:
45
Negociações com lucro:
44 (97.77%)
Negociações com perda:
1 (2.22%)
Melhor negociação:
130.13 PLN
Pior negociação:
-15.49 PLN
Lucro bruto:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Perda bruta:
-15.49 PLN (592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (1 349.77 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.77 PLN (30)
Índice de Sharpe:
1.22
Atividade de negociação:
93.31%
Depósito máximo carregado:
25.74%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
113.09
Negociações longas:
37 (82.22%)
Negociações curtas:
8 (17.78%)
Fator de lucro:
114.09
Valor esperado:
38.93 PLN
Lucro médio:
40.17 PLN
Perda média:
-15.49 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.49 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-15.49 PLN (1)
Crescimento mensal:
9.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 PLN
Máximo:
15.49 PLN (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.14% (15.49 PLN)
Pelo Capital Líquido:
3.76% (1 191.22 PLN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|30
|USDCAD.pro
|6
|EURPLN.pro
|4
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|1
|EURUSD.pro
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.pro
|402
|USDCAD.pro
|64
|EURPLN.pro
|42
|GOLD.pro
|2
|CADJPY.pro
|1
|EURGBP.pro
|9
|EURUSD.pro
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.pro
|1.4K
|USDCAD.pro
|456
|EURPLN.pro
|91
|GOLD.pro
|37
|CADJPY.pro
|84
|EURGBP.pro
|43
|EURUSD.pro
|0
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.
