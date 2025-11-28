SinaisSeções
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
44 (97.77%)
Negociações com perda:
1 (2.22%)
Melhor negociação:
130.13 PLN
Pior negociação:
-15.49 PLN
Lucro bruto:
1 767.31 PLN (2 665 pips)
Perda bruta:
-15.49 PLN (592 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (1 349.77 PLN)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.77 PLN (30)
Índice de Sharpe:
1.22
Atividade de negociação:
93.31%
Depósito máximo carregado:
25.74%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
113.09
Negociações longas:
37 (82.22%)
Negociações curtas:
8 (17.78%)
Fator de lucro:
114.09
Valor esperado:
38.93 PLN
Lucro médio:
40.17 PLN
Perda média:
-15.49 PLN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-15.49 PLN)
Máxima perda consecutiva:
-15.49 PLN (1)
Crescimento mensal:
9.55%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 PLN
Máximo:
15.49 PLN (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.14% (15.49 PLN)
Pelo Capital Líquido:
3.76% (1 191.22 PLN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.pro 30
USDCAD.pro 6
EURPLN.pro 4
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 1
EURUSD.pro 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.pro 402
USDCAD.pro 64
EURPLN.pro 42
GOLD.pro 2
CADJPY.pro 1
EURGBP.pro 9
EURUSD.pro 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.pro 1.4K
USDCAD.pro 456
EURPLN.pro 91
GOLD.pro 37
CADJPY.pro 84
EURGBP.pro 43
EURUSD.pro 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +130.13 PLN
Pior negociação: -15 PLN
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 349.77 PLN
Máxima perda consecutiva: -15.49 PLN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


Sem comentários
2025.12.09 16:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
