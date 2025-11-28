- Crescimento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
31 (93.93%)
Negociações com perda:
2 (6.06%)
Melhor negociação:
126.60 USD
Pior negociação:
-81.68 USD
Lucro bruto:
694.03 USD (29 223 pips)
Perda bruta:
-151.63 USD (4 753 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (537.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
537.86 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
6.64
Negociações longas:
26 (78.79%)
Negociações curtas:
7 (21.21%)
Fator de lucro:
4.58
Valor esperado:
16.44 USD
Lucro médio:
22.39 USD
Perda média:
-75.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-81.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-81.68 USD (1)
Crescimento mensal:
9.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
60.75 USD
Máximo:
81.68 USD (1.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.99% (81.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|22
|EURUSD.m
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|520
|EURUSD.m
|22
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|24K
|EURUSD.m
|254
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.60 USD
Pior negociação: -82 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +537.86 USD
Máxima perda consecutiva: -81.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
