SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Trendy 5
Stephanny

Trendy 5

Stephanny
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 139%
Monex-Server5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
30 (90.90%)
Negociações com perda:
3 (9.09%)
Melhor negociação:
126.88 USD
Pior negociação:
-83.96 USD
Lucro bruto:
639.14 USD (33 908 pips)
Perda bruta:
-135.60 USD (7 191 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (396.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
396.86 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
6.00
Negociações longas:
27 (81.82%)
Negociações curtas:
6 (18.18%)
Fator de lucro:
4.71
Valor esperado:
15.26 USD
Lucro médio:
21.30 USD
Perda média:
-45.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-51.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.96 USD (1)
Crescimento mensal:
25.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
83.96 USD (7.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.78% (83.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 26
EURUSD.m 7
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 500
EURUSD.m 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 26K
EURUSD.m 265
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +126.88 USD
Pior negociação: -84 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +396.86 USD
Máxima perda consecutiva: -51.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Follow the trend is trendy, Sir. By Koki Duit +6281333603791
Sem comentários
2025.12.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar