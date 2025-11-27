- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
30 (90.90%)
Negociações com perda:
3 (9.09%)
Melhor negociação:
126.88 USD
Pior negociação:
-83.96 USD
Lucro bruto:
639.14 USD (33 908 pips)
Perda bruta:
-135.60 USD (7 191 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (396.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
396.86 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.49
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
6.00
Negociações longas:
27 (81.82%)
Negociações curtas:
6 (18.18%)
Fator de lucro:
4.71
Valor esperado:
15.26 USD
Lucro médio:
21.30 USD
Perda média:
-45.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-51.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-83.96 USD (1)
Crescimento mensal:
25.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
83.96 USD (7.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.78% (83.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|26
|EURUSD.m
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.m
|500
|EURUSD.m
|4
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.m
|26K
|EURUSD.m
|265
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Follow the trend is trendy, Sir. By Koki Duit +6281333603791
