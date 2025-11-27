SinaisSeções
Stephanny

Trendy 3

Stephanny
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 111%
Monex-Server5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
35 (83.33%)
Negociações com perda:
7 (16.67%)
Melhor negociação:
128.74 USD
Pior negociação:
-87.62 USD
Lucro bruto:
626.18 USD (32 452 pips)
Perda bruta:
-166.94 USD (8 510 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (425.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
425.67 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
33 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
5.24
Negociações longas:
29 (69.05%)
Negociações curtas:
13 (30.95%)
Fator de lucro:
3.75
Valor esperado:
10.93 USD
Lucro médio:
17.89 USD
Perda média:
-23.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-71.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-87.62 USD (1)
Crescimento mensal:
25.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.66 USD
Máximo:
87.62 USD (9.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.54% (87.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.m 39
EURUSD.m 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.m 464
EURUSD.m -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.m 24K
EURUSD.m -406
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +128.74 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +425.67 USD
Máxima perda consecutiva: -71.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Monex-Server5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Follow trend not trend line. By Koki Duit +6281333603791
2025.12.25 05:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
