Bambang Cahbiantoro

Masbamzfx System 2

Bambang Cahbiantoro
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
FPMarketsLLC-Live4
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
57 (70.37%)
Negociações com perda:
24 (29.63%)
Melhor negociação:
1 933.00 JPY
Pior negociação:
-1 602.00 JPY
Lucro bruto:
5 197.00 JPY (3 536 pips)
Perda bruta:
-4 661.00 JPY (2 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (458.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
2 081.00 JPY (2)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
1.76%
Depósito máximo carregado:
45.68%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
9 minutos
Fator de recuperação:
0.14
Negociações longas:
76 (93.83%)
Negociações curtas:
5 (6.17%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
6.62 JPY
Lucro médio:
91.18 JPY
Perda média:
-194.21 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-31.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 606.00 JPY (2)
Crescimento mensal:
3.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
307.00 JPY
Máximo:
3 798.00 JPY (19.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.64% (3 798.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
8.09% (1 511.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 79
GBPCHF 1
CHFJPY 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7
GBPCHF -3
CHFJPY 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 842
GBPCHF -156
CHFJPY 17
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 933.00 JPY
Pior negociação: -1 602 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +458.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -31.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.33 × 3
Axi-US12-Live
0.40 × 10
FPMarketsSC-Live4
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live26
1.40 × 5
FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
VantageInternational-Live 3
1.50 × 2
RoboForex-ECN
3.33 × 3
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
Fyntura-Live
12.00 × 13
OctaFX-Real3
27.00 × 1
One Shoot System with TP and SL, no averaging, no hadging, no mattingle, no dangerous system 
Sem comentários
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 23:16
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 00:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 01:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 23:58
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 05:28
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.27 05:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 05:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Masbamzfx System 2
1000 USD por mês
4%
0
0
USD
16K
JPY
4
100%
81
70%
2%
1.11
6.62
JPY
20%
1:100
