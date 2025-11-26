SinaisSeções
Fitri Yansyah

Fikristrong77

Fitri Yansyah
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 63%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
427
Negociações com lucro:
192 (44.96%)
Negociações com perda:
235 (55.04%)
Melhor negociação:
1 496.77 USD
Pior negociação:
-408.81 USD
Lucro bruto:
41 604.71 USD (724 773 pips)
Perda bruta:
-35 229.14 USD (581 230 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 454.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 185.77 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
98.59%
Depósito máximo carregado:
51.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
304 (71.19%)
Negociações curtas:
123 (28.81%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
14.93 USD
Lucro médio:
216.69 USD
Perda média:
-149.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 839.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 887.81 USD (16)
Crescimento mensal:
-51.65%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 407.00 USD (50.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.67% (9 407.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (822.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 380
EURJPY 10
USDJPY 7
GBPJPY 6
NZDJPY 6
CHFJPY 5
AUDJPY 5
CADJPY 3
GBPUSD 2
NQ100.R 2
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 7.6K
EURJPY 110
USDJPY -209
GBPJPY -588
NZDJPY 68
CHFJPY -506
AUDJPY -47
CADJPY -58
GBPUSD 112
NQ100.R -76
EURUSD -48
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 172K
EURJPY 2.7K
USDJPY -3.1K
GBPJPY -9.7K
NZDJPY 1.8K
CHFJPY -8.2K
AUDJPY -1K
CADJPY -1K
GBPUSD 1.5K
NQ100.R -11K
EURUSD -499
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 496.77 USD
Pior negociação: -409 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +2 454.24 USD
Máxima perda consecutiva: -2 839.81 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Classic Server
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
314 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 06:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.93% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fikristrong77
30 USD por mês
63%
0
0
USD
4.5K
USD
18
0%
427
44%
99%
1.18
14.93
USD
78%
1:50
