Negociações:
427
Negociações com lucro:
192 (44.96%)
Negociações com perda:
235 (55.04%)
Melhor negociação:
1 496.77 USD
Pior negociação:
-408.81 USD
Lucro bruto:
41 604.71 USD (724 773 pips)
Perda bruta:
-35 229.14 USD (581 230 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (2 454.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 185.77 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
98.59%
Depósito máximo carregado:
51.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
36
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
304 (71.19%)
Negociações curtas:
123 (28.81%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
14.93 USD
Lucro médio:
216.69 USD
Perda média:
-149.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-2 839.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 887.81 USD (16)
Crescimento mensal:
-51.65%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 407.00 USD (50.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.67% (9 407.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.73% (822.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|380
|EURJPY
|10
|USDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDJPY
|5
|CADJPY
|3
|GBPUSD
|2
|NQ100.R
|2
|EURUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|7.6K
|EURJPY
|110
|USDJPY
|-209
|GBPJPY
|-588
|NZDJPY
|68
|CHFJPY
|-506
|AUDJPY
|-47
|CADJPY
|-58
|GBPUSD
|112
|NQ100.R
|-76
|EURUSD
|-48
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|172K
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|-3.1K
|GBPJPY
|-9.7K
|NZDJPY
|1.8K
|CHFJPY
|-8.2K
|AUDJPY
|-1K
|CADJPY
|-1K
|GBPUSD
|1.5K
|NQ100.R
|-11K
|EURUSD
|-499
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 496.77 USD
Pior negociação: -409 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +2 454.24 USD
Máxima perda consecutiva: -2 839.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
