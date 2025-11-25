SinaisSeções
Azhar Mustofa

Uaen Me77

Azhar Mustofa
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -48%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
27 (38.02%)
Negociações com perda:
44 (61.97%)
Melhor negociação:
50.03 USD
Pior negociação:
-51.08 USD
Lucro bruto:
712.04 USD (67 257 pips)
Perda bruta:
-851.47 USD (81 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (207.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
37.39%
Depósito máximo carregado:
12.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
56 (78.87%)
Negociações curtas:
15 (21.13%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.96 USD
Lucro médio:
26.37 USD
Perda média:
-19.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-458.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.06 USD (20)
Crescimento mensal:
-54.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
336.08 USD
Máximo:
564.82 USD (119.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.12% (564.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.08% (23.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 58
GBPJPY_MRG 3
USDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 3
USDCAD_MRG 2
USDCHF_MRG 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -183
GBPJPY_MRG 35
USDJPY_MRG 31
GBPUSD_MRG -15
USDCAD_MRG -11
USDCHF_MRG 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -18K
GBPJPY_MRG 2.1K
USDJPY_MRG 1.6K
GBPUSD_MRG -199
USDCAD_MRG -512
USDCHF_MRG 80
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.03 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +207.25 USD
Máxima perda consecutiva: -458.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

just trader
Sem comentários
2025.12.16 02:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.10 12:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 11:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 8200% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 07:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 15:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 02:41
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.11.25 02:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 02:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
