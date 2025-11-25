- Crescimento
Negociações:
71
Negociações com lucro:
27 (38.02%)
Negociações com perda:
44 (61.97%)
Melhor negociação:
50.03 USD
Pior negociação:
-51.08 USD
Lucro bruto:
712.04 USD (67 257 pips)
Perda bruta:
-851.47 USD (81 707 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (207.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
207.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
37.39%
Depósito máximo carregado:
12.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.25
Negociações longas:
56 (78.87%)
Negociações curtas:
15 (21.13%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-1.96 USD
Lucro médio:
26.37 USD
Perda média:
-19.35 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-458.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.06 USD (20)
Crescimento mensal:
-54.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
336.08 USD
Máximo:
564.82 USD (119.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.12% (564.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.08% (23.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|58
|GBPJPY_MRG
|3
|USDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|3
|USDCAD_MRG
|2
|USDCHF_MRG
|2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-183
|GBPJPY_MRG
|35
|USDJPY_MRG
|31
|GBPUSD_MRG
|-15
|USDCAD_MRG
|-11
|USDCHF_MRG
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-18K
|GBPJPY_MRG
|2.1K
|USDJPY_MRG
|1.6K
|GBPUSD_MRG
|-199
|USDCAD_MRG
|-512
|USDCHF_MRG
|80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.03 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +207.25 USD
Máxima perda consecutiva: -458.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
