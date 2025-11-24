SinaisSeções
Zhu He Li

GoldMarket

Zhu He Li
Confiabilidade
57 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 1 502%
AnzoCapital-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44 237
Negociações com lucro:
25 753 (58.21%)
Negociações com perda:
18 484 (41.78%)
Melhor negociação:
12 084.00 USD
Pior negociação:
-17 640.00 USD
Lucro bruto:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
Perda bruta:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (87.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 853.12 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.46%
Depósito máximo carregado:
27.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
552
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.74
Negociações longas:
21 131 (47.77%)
Negociações curtas:
23 106 (52.23%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
55.11 USD
Perda média:
-64.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-11 005.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 964.00 USD (3)
Crescimento mensal:
7.66%
Previsão anual:
92.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 096.35 USD
Máximo:
29 188.99 USD (10.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.58% (25 716.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.77% (123 191.53 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AnzoCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live11
0.12 × 17
ICMarkets-Live09
1.99 × 377
Tickmill-Live02
2.21 × 389
ICMarkets-Live07
2.63 × 868
Tickmill-Live04
3.21 × 359
ICMarkets-Live08
3.28 × 2512
ICMarketsSC-Live07
3.53 × 1809
AnzoCapital-Live
3.74 × 817
ICMarkets-Live06
3.83 × 82
Exness-Real11
6.66 × 224
Exness-Real
10.59 × 433
GoldMarket：

4 万次交易验证，这套信号，专治 “交易亏麻”还在靠感觉猜涨跌？

这套经过 41961 次实战的交易信号，用数据把 “稳赚” 焊死：净盈利 20.9 万。

它专治你的交易痛点：不用盯盘熬夜，直接给开仓 / 平仓指令；多空双向通吃，行情涨跌都能啃利润；

小仓位 + 高胜率，多空双向稳吃利润，无情绪、风险低。靠它避开 “扛单爆仓”，复刻账户曲线 “稳步上坡”。

让 4 万笔实盘为你打工，今天开始，做信号的主人，不再做情绪的奴隶。

跟单资金 16000 以上或者大约信号源的资金采用 1 倍跟单，点差不要超过 32。


Sem comentários
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
