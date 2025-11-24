- Crescimento
Negociações:
44 237
Negociações com lucro:
25 753 (58.21%)
Negociações com perda:
18 484 (41.78%)
Melhor negociação:
12 084.00 USD
Pior negociação:
-17 640.00 USD
Lucro bruto:
1 419 302.81 USD (13 261 033 pips)
Perda bruta:
-1 193 345.94 USD (14 070 025 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (87.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
19 853.12 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.46%
Depósito máximo carregado:
27.81%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
552
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
7.74
Negociações longas:
21 131 (47.77%)
Negociações curtas:
23 106 (52.23%)
Fator de lucro:
1.19
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
55.11 USD
Perda média:
-64.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-11 005.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 964.00 USD (3)
Crescimento mensal:
7.66%
Previsão anual:
92.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 096.35 USD
Máximo:
29 188.99 USD (10.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.58% (25 716.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.77% (123 191.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44237
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|226K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-807K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12 084.00 USD
Pior negociação: -17 640 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +87.66 USD
Máxima perda consecutiva: -11 005.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AnzoCapital-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live11
|0.12 × 17
|
ICMarkets-Live09
|1.99 × 377
|
Tickmill-Live02
|2.21 × 389
|
ICMarkets-Live07
|2.63 × 868
|
Tickmill-Live04
|3.21 × 359
|
ICMarkets-Live08
|3.28 × 2512
|
ICMarketsSC-Live07
|3.53 × 1809
|
AnzoCapital-Live
|3.74 × 817
|
ICMarkets-Live06
|3.83 × 82
|
Exness-Real11
|6.66 × 224
|
Exness-Real
|10.59 × 433
