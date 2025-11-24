SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Polaris Alpha Copy1
Zhang Zhuo

Polaris Alpha Copy1

Zhang Zhuo
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 78%
Tickmill-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
155 (73.11%)
Negociações com perda:
57 (26.89%)
Melhor negociação:
160.02 USD
Pior negociação:
-96.65 USD
Lucro bruto:
3 080.01 USD (98 723 pips)
Perda bruta:
-923.17 USD (38 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (151.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.44 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
76.75%
Depósito máximo carregado:
15.69%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
12.67
Negociações longas:
192 (90.57%)
Negociações curtas:
20 (9.43%)
Fator de lucro:
3.34
Valor esperado:
10.17 USD
Lucro médio:
19.87 USD
Perda média:
-16.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-82.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-169.70 USD (3)
Crescimento mensal:
43.68%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.54 USD
Máximo:
170.25 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.43% (170.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.52% (544.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 163
GBPUSD 28
AUDCAD 18
USDJPY 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD 170
AUDCAD 29
USDJPY -51
AUDUSD 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 53K
GBPUSD 6.7K
AUDCAD 1.1K
USDJPY -143
AUDUSD 3
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +160.02 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +151.61 USD
Máxima perda consecutiva: -82.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
FusionMarkets-Live
0.27 × 82
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
TickmillEU-Live
0.40 × 5
itexsys-Platform
0.43 × 7
OxSecurities-Live
0.67 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
Darwinex-Live
0.93 × 314
Exness-MT5Real8
0.99 × 176
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Exness-MT5Real7
1.43 × 14
VTMarkets-Live
1.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.11 × 227
Tickmill-Live
2.17 × 18255
DooTechnology-Live
2.19 × 64
RoboForex-ECN
2.23 × 116
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 1090
66 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
https://stats.tmsocial.net/widgets/ratings/4471?widgetKey=social_platform_ratings
Sem comentários
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 08:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 08:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 08:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 10:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.26 07:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 00:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 22:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 15:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Polaris Alpha Copy1
999 USD por mês
78%
0
0
USD
3.9K
USD
6
76%
212
73%
77%
3.33
10.17
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.