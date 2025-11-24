- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
212
Negociações com lucro:
155 (73.11%)
Negociações com perda:
57 (26.89%)
Melhor negociação:
160.02 USD
Pior negociação:
-96.65 USD
Lucro bruto:
3 080.01 USD (98 723 pips)
Perda bruta:
-923.17 USD (38 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (151.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
365.44 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
76.75%
Depósito máximo carregado:
15.69%
Último negócio:
44 minutos atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
12.67
Negociações longas:
192 (90.57%)
Negociações curtas:
20 (9.43%)
Fator de lucro:
3.34
Valor esperado:
10.17 USD
Lucro médio:
19.87 USD
Perda média:
-16.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-82.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-169.70 USD (3)
Crescimento mensal:
43.68%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.54 USD
Máximo:
170.25 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.43% (170.05 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.52% (544.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|GBPUSD
|28
|AUDCAD
|18
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|170
|AUDCAD
|29
|USDJPY
|-51
|AUDUSD
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|6.7K
|AUDCAD
|1.1K
|USDJPY
|-143
|AUDUSD
|3
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +160.02 USD
Pior negociação: -97 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +151.61 USD
Máxima perda consecutiva: -82.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.27 × 82
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
itexsys-Platform
|0.43 × 7
|
OxSecurities-Live
|0.67 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
Darwinex-Live
|0.93 × 314
|
Exness-MT5Real8
|0.99 × 176
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.43 × 14
|
VTMarkets-Live
|1.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.11 × 227
|
Tickmill-Live
|2.17 × 18255
|
DooTechnology-Live
|2.19 × 64
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 116
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.28 × 1090
66 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
78%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
6
76%
212
73%
77%
3.33
10.17
USD
USD
12%
1:500