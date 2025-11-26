SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Copy Trader Signals MT5
Aristoteles Franca

Copy Trader Signals MT5

Aristoteles Franca
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -24%
TickmillUK-Live
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
320
Negociações com lucro:
228 (71.25%)
Negociações com perda:
92 (28.75%)
Melhor negociação:
7.10 EUR
Pior negociação:
-27.74 EUR
Lucro bruto:
204.38 EUR (560 017 pips)
Perda bruta:
-373.95 EUR (25 219 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (11.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.70 EUR (12)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
199.78%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
191 (59.69%)
Negociações curtas:
129 (40.31%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-0.53 EUR
Lucro médio:
0.90 EUR
Perda média:
-4.06 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-85.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-85.07 EUR (11)
Crescimento mensal:
-24.46%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.72 EUR
Máximo:
250.33 EUR (65.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.14% (250.33 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.54% (176.92 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 81
AUDUSD 68
USDCAD 50
GBPUSD 42
NZDUSD 29
USDCHF 20
USDJPY 18
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -62
AUDUSD -3
USDCAD -1
GBPUSD 23
NZDUSD -45
USDCHF -14
USDJPY -7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -3.8K
AUDUSD -42
USDCAD 826
GBPUSD 1.5K
NZDUSD -2.5K
USDCHF -550
USDJPY 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +7.10 EUR
Pior negociação: -28 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +11.41 EUR
Máxima perda consecutiva: -85.07 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Alpari-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 19
TickmillUK-Live
0.20 × 5
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
3.32 × 25
AdmiralMarkets-Live
3.68 × 22
GBEbrokers-LIVE
5.33 × 3
ActivTradesCorp-Server
5.50 × 2
Tickmill-Live
12.00 × 2
Copy Signals MT5

It is intended for various copying of currency exchanges, such as:

Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)

Timeframe: M5, M15, M30

Minimum Lots: 0.01

Platform: MetaTrader 5

Minimum Deposit: €/$500

Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN

Thank you for choosing Copy Signals MT5

Sem comentários
2025.12.18 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 02:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 12:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 12:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Copy Trader Signals MT5
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
505
EUR
4
82%
320
71%
100%
0.54
-0.53
EUR
36%
1:20
Copiar

