Negociações:
320
Negociações com lucro:
228 (71.25%)
Negociações com perda:
92 (28.75%)
Melhor negociação:
7.10 EUR
Pior negociação:
-27.74 EUR
Lucro bruto:
204.38 EUR (560 017 pips)
Perda bruta:
-373.95 EUR (25 219 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (11.41 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
11.70 EUR (12)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
199.78%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
191 (59.69%)
Negociações curtas:
129 (40.31%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-0.53 EUR
Lucro médio:
0.90 EUR
Perda média:
-4.06 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-85.07 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-85.07 EUR (11)
Crescimento mensal:
-24.46%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
170.72 EUR
Máximo:
250.33 EUR (65.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.14% (250.33 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.54% (176.92 EUR)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TickmillUK-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 19
|
TickmillUK-Live
|0.20 × 5
|
GOMarketsMU-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|3.32 × 25
|
AdmiralMarkets-Live
|3.68 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|5.33 × 3
|
ActivTradesCorp-Server
|5.50 × 2
|
Tickmill-Live
|12.00 × 2
Copy Signals MT5
It is intended for various copying of currency exchanges, such as:
Pair: (XAUUSD), (EURUSD), (USDCHF), (AUDUSD), (GBPUSD), (USDJPY)
Timeframe: M5, M15, M30
Minimum Lots: 0.01
Platform: MetaTrader 5
Minimum Deposit: €/$500
Account Type: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium, or ECN
Thank you for choosing Copy Signals MT5
Sem comentários
