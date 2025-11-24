SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Golden Trader
Macy Chan

Golden Trader

Macy Chan
0 comentários
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -7%
UltimaMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 457
Negociações com lucro:
1 864 (75.86%)
Negociações com perda:
593 (24.14%)
Melhor negociação:
34 943.04 USD
Pior negociação:
-18 251.23 USD
Lucro bruto:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Perda bruta:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (2 177.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69 822.43 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.78%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
180
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
1 214 (49.41%)
Negociações curtas:
1 243 (50.59%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
6.46 USD
Lucro médio:
178.35 USD
Perda média:
-533.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-32 562.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61 764.30 USD (15)
Crescimento mensal:
-47.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 717.52 USD
Máximo:
152 284.58 USD (34.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.96% (152 284.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.68% (187 873.93 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2185
EURNZD 28
EURAUD 28
EURJPY 24
AUDJPY 22
HK50ft 21
CADJPY 19
NZDJPY 18
EURCAD 16
USDCHF 16
USDCAD 11
AUDCHF 10
AUDNZD 9
NZDCAD 9
NZDCHF 8
CADCHF 8
NZDUSD 8
AUDCAD 7
AUDUSD 5
EURCHF 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -11K
EURNZD 2.6K
EURAUD 3.6K
EURJPY 2.5K
AUDJPY 2.3K
HK50ft 167
CADJPY 2.1K
NZDJPY 866
EURCAD 2.4K
USDCHF 481
USDCAD 1.3K
AUDCHF 962
AUDNZD 743
NZDCAD 968
NZDCHF 1.4K
CADCHF 1.5K
NZDUSD 530
AUDCAD 1.3K
AUDUSD 948
EURCHF 180
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -668K
EURNZD 475
EURAUD 2.8K
EURJPY 2K
AUDJPY 3.2K
HK50ft 32K
CADJPY 1.7K
NZDJPY -3K
EURCAD 3.8K
USDCHF -1.7K
USDCAD 2.3K
AUDCHF 854
AUDNZD 624
NZDCAD 1.5K
NZDCHF 627
CADCHF 1.4K
NZDUSD -1.9K
AUDCAD 3.2K
AUDUSD 1.8K
EURCHF -203
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34 943.04 USD
Pior negociação: -18 251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +2 177.62 USD
Máxima perda consecutiva: -32 562.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-7
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
7.64 × 11
2025.12.31 17:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 19:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 18:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.1% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 17:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.92% of days out of 122 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 20:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 06:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 17:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 05:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.17% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
