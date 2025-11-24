- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 457
Negociações com lucro:
1 864 (75.86%)
Negociações com perda:
593 (24.14%)
Melhor negociação:
34 943.04 USD
Pior negociação:
-18 251.23 USD
Lucro bruto:
332 441.13 USD (1 044 059 pips)
Perda bruta:
-316 562.12 USD (1 663 217 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (2 177.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69 822.43 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.78%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
180
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
0.10
Negociações longas:
1 214 (49.41%)
Negociações curtas:
1 243 (50.59%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
6.46 USD
Lucro médio:
178.35 USD
Perda média:
-533.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-32 562.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61 764.30 USD (15)
Crescimento mensal:
-47.82%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7 717.52 USD
Máximo:
152 284.58 USD (34.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.96% (152 284.58 USD)
Pelo Capital Líquido:
97.68% (187 873.93 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2185
|EURNZD
|28
|EURAUD
|28
|EURJPY
|24
|AUDJPY
|22
|HK50ft
|21
|CADJPY
|19
|NZDJPY
|18
|EURCAD
|16
|USDCHF
|16
|USDCAD
|11
|AUDCHF
|10
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|9
|NZDCHF
|8
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|8
|AUDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|EURCHF
|5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-11K
|EURNZD
|2.6K
|EURAUD
|3.6K
|EURJPY
|2.5K
|AUDJPY
|2.3K
|HK50ft
|167
|CADJPY
|2.1K
|NZDJPY
|866
|EURCAD
|2.4K
|USDCHF
|481
|USDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|962
|AUDNZD
|743
|NZDCAD
|968
|NZDCHF
|1.4K
|CADCHF
|1.5K
|NZDUSD
|530
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|948
|EURCHF
|180
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-668K
|EURNZD
|475
|EURAUD
|2.8K
|EURJPY
|2K
|AUDJPY
|3.2K
|HK50ft
|32K
|CADJPY
|1.7K
|NZDJPY
|-3K
|EURCAD
|3.8K
|USDCHF
|-1.7K
|USDCAD
|2.3K
|AUDCHF
|854
|AUDNZD
|624
|NZDCAD
|1.5K
|NZDCHF
|627
|CADCHF
|1.4K
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDCAD
|3.2K
|AUDUSD
|1.8K
|EURCHF
|-203
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34 943.04 USD
Pior negociação: -18 251 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +2 177.62 USD
Máxima perda consecutiva: -32 562.08 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "UltimaMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FBS-Real-7
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|7.64 × 11
