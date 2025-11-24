SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SetZeroTrader
Vansana Latmany

SetZeroTrader

Vansana Latmany
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -23%
Exness-MT5Real31
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
188
Negociações com lucro:
105 (55.85%)
Negociações com perda:
83 (44.15%)
Melhor negociação:
28.68 USD
Pior negociação:
-110.91 USD
Lucro bruto:
751.22 USD (728 519 pips)
Perda bruta:
-974.39 USD (950 661 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (58.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.94 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
30.63%
Depósito máximo carregado:
71.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.46
Negociações longas:
72 (38.30%)
Negociações curtas:
116 (61.70%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-1.19 USD
Lucro médio:
7.15 USD
Perda média:
-11.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-486.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-486.30 USD (8)
Crescimento mensal:
-35.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
241.97 USD
Máximo:
486.30 USD (109.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.61% (486.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
62.78% (451.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -222K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28.68 USD
Pior negociação: -111 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +58.94 USD
Máxima perda consecutiva: -486.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
54.24 × 156
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Trade XAUUSD only, long run investment result is the best choice for your dicision, MM: Capital 400$ = Risk 0.01 lot
Copy: Exness
social-trading.exness.com/a/1hbh7g56fe
one.exnessonelink.com/a/1hbh7g56fe


Facebook: https://www.facebook.com/SetZeroTrader


Sem comentários
2025.12.24 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 00:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 21:47
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.20 02:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 14:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 11:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 15:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 05:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 09:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SetZeroTrader
30 USD por mês
-23%
0
0
USD
219
USD
6
0%
188
55%
31%
0.77
-1.19
USD
68%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.