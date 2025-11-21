SinaisSeções
Teerathad Booranawisedkul

EA WS

Teerathad Booranawisedkul
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
Exness-Real16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
44 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.19 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
38.82 USD (2 074 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (38.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.82 USD (44)
Índice de Sharpe:
1.26
Atividade de negociação:
24.75%
Depósito máximo carregado:
7.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
23 (52.27%)
Negociações curtas:
21 (47.73%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
0.88 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
11.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.16% (19.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm 20
USDJPYm 10
AUDUSDm 7
EURUSDm 6
NZDUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm 16
USDJPYm 13
AUDUSDm 6
EURUSDm 3
NZDUSDm 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm 887
USDJPYm 778
AUDUSDm 233
EURUSDm 162
NZDUSDm 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.19 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +38.82 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.18 09:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 16:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 16:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 15:11
Share of trading days is too low
2025.11.24 15:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.21 07:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 07:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 07:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 07:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
