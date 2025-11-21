- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
44 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.19 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
38.82 USD (2 074 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (38.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38.82 USD (44)
Índice de Sharpe:
1.26
Atividade de negociação:
24.75%
Depósito máximo carregado:
7.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
23 (52.27%)
Negociações curtas:
21 (47.73%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
0.88 USD
Lucro médio:
0.88 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
11.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.16% (19.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|20
|USDJPYm
|10
|AUDUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|NZDUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|16
|USDJPYm
|13
|AUDUSDm
|6
|EURUSDm
|3
|NZDUSDm
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|887
|USDJPYm
|778
|AUDUSDm
|233
|EURUSDm
|162
|NZDUSDm
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.19 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 44
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +38.82 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
340
USD
USD
5
100%
44
100%
25%
n/a
0.88
USD
USD
6%
1:500